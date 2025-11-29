كتبت- آلاء نبيل:

يعاني العديد من الأشخاص بألم غير محتمل بشكل مفاجئ، وغالبًا ما يظهر ليلا قبل النوم، ما يتسبب في الشعور بالإزعاج، كما أنه يعيق القدرة على النوم جيدا، ويتساءل الكثير عن سبب حدث ذلك.

وبحسب ما ذكره موقع healthline، إليك ما أسباب آلام الساق قبل النوم

حالات أولية شائعة

من ضمن الحالات الشائعة التي قد تكون كامنة وراء متلازمة تململ الساقين "مرض ويليس-إكبوم":

يعتبر اضطراب عصبي يدفع المرء إلى تحريك ساقيه بشكل لا يقاوم، مصحوبًا بشعور غير مريح مؤلم.

وعادة ما تزداد هذه الأعراض سوءًا أو تبدأ في المساء عندما يكون الجسم في حالة راحة، وتتحسن مؤقتًا عند الحركة.

تقلصات الساق الليلية

عبارة عن تشنجات مؤلمة ومفاجئة وغير إرادية في عضلات الساق.

تحدث أثناء الليل أو في فترة الاستغراق في النوم، وقد يشعر المصاب بصلابة أو شد في العضلة يستمر لعدة دقائق.

الأمراض والحالات الصحية المصاحبة

إذا كان ألم الساق قبل النوم متكررًا أو حادًا، يكون مؤشرًا أو عرضًا لحالة طبية أساسية أكثر جدية، تشمل:

مشاكل الدورة الدموية

1- مرض الشريان المحيطي، إذ يؤدي إلى ضيق الشرايين، وبالتالي ينتج عنها انخفاض في تدفق الدم إلى الأطراف، ما يسبب تقلصات أو ألمًا يتفاقم عند الاستلقاء أو الراحة.

2- دوالي الأوردة:

ويعرف أيضًا بالقصور الوريدي، يتسبب في ضعف الدورة الدموية الوريدية ويؤدي إلى تجمع الدم، مسببًا ثقلًا، وألمًا، وعدم راحة، ويزداد سوءًا ليلًا بعد الوقوف لساعات طويلة.

3- تجلط الأوردة العميقة:

وهو عبارة عن تكون جلطة دموية في وريد عميق، ما يسبب ألمًا مفاجئًا، وتورمًا، وسخونة في ساق واحدة، ويتطلب تدخل طبي سريع.

مشاكل الأعصاب

- الاعتلال العصبي المحيطي

غالبًا ما ينتج عن مضاعفات مرض السكري، ويسبب تلف الأعصاب، ما يؤدي إلى الشعور بألم، أو حرقة، أو وخز في الساقين والقدمين، ويزداد حدته ليلاً.

- عرق النسا

يسبب ضغط في الأعصاب الموجودة أسفل الظهر أو العمود الفقري، وينتج عنها ألمًا يمتد إلى أسفل الساق، يزداد الألم مع بعض الوضعيات مثل الاستلقاء.

أمراض مزمنة

مرض السكري

يؤدي تلف الأعصاب ومشاكل تدفق الدم المرتبطة به إلى التسبب في ألم الساق.

أمراض الكلى/ الفشل الكلوي

ضعف وظائف الكلى يخل بتوازن الشوارد والسوائل، ما يؤدي إلى تقلصات أو متلازمة تململ الساقين.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

انخفاض الحديد هو عامل خطر، ومحفز محتمل لمتلازمة تململ الساقين.

اضطرابات الغدة الدرقية.

التهاب المفاصل، مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي).

مرض باركنسون

غالبًا ما يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

