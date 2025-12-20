إعلان

4 فوائد مذهلة لفيتامين المغنيسيوم.. لماذا يحتاجه جسمك يوميًا؟

كتب : مصراوي

03:00 ص 20/12/2025

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

يلعب فيتامين المغنيسيوم دورًا حيويًا في مئات العمليات داخل الجسم، من دعم صحة العضلات والأعصاب إلى تنظيم الطاقة ووظائف القلب.

ووفق موقع "Healthline"، فإن نقصه يؤثر سلبًا على الصحة العامة دون أن ينتبه الكثيرون.

أبرز 4 فوائد لفيتامين المغنيسيوم

دعم صحة العضلات والأعصاب

يساعد المغنيسيوم على تنظيم انقباض العضلات ونقل الإشارات العصبية، ما يقلل من التشنجات والإجهاد العضلي.

تعزيز صحة القلب

يسهم في الحفاظ على انتظام ضربات القلب وتنظيم ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين جودة النوم وتقليل التوتر

يلعب دورًا مهمًا في تهدئة الجهاز العصبي، ما يساعد على النوم العميق وتقليل القلق والإجهاد.

تقوية العظام وتنظيم الطاقة

يدعم امتصاص الكالسيوم وفيتامين D، كما يدخل في إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

المغنيسيوم يتامين المغنيسيوم وائد صحية مهمة للقلب والأعصاب

