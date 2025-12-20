يُعرف فيتامين د بـ فيتامين الشمس، لكنه يلعب دورًا أعمق بكثير من مجرد تعزيز صحة العظام، ووفق "Healthline"، فأن هذا الفيتامين عنصر أساسي لدعم المناعة، ووظائف العضلات، والصحة العامة للجسم.

4 فوائد فيتامين د

تقوية صحة العظام والأسنان

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ما يقلل خطر هشاشة العظام والكسور، خاصة مع التقدم في العمر.

دعم جهاز المناعة

يساهم في تعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات، ويرتبط نقصه بزيادة الإصابة بالأمراض الموسمية.

تحسين صحة العضلات

يلعب دورًا مهمًا في تقليل ضعف العضلات وآلامها، خصوصًا لدى كبار السن، مما يساعد على تحسين التوازن وتقليل خطر السقوط.

تعزيز الصحة النفسية

تشير دراسات حديثة إلى وجود علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين د وزيادة خطر الاكتئاب وتقلبات المزاج.