القيادة المركزية الأمريكية تضرب 70 هدفًا لداعش في سوريا

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية، في تصعيد لافت ضد معاقل التنظيم خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت القيادة المركزية أنها ضربت أكثر من 70 هدفًا للتنظيم في مواقع متعددة بسوريا، ضمن عمليات دقيقة استهدفت البنية التحتية ومراكز التحرك.

وأكدت أن الضربات نُفذت باستخدام طائرات مقاتلة، ومروحيات هجومية، إلى جانب المدفعية، ما يعكس تنوع الوسائط القتالية المستخدمة في العمليات.

وكشفت القيادة أنها استخدمت أكثر من 100 ذخيرة دقيقة التوجيه، استهدفت منشآت ومواقع لوجستية تابعة لتنظيم داعش داخل سوريا.

وأضافت أن القوات الأمريكية نفذت نحو 80 عملية عسكرية خلال الأشهر الماضية ضد عناصر التنظيم داخل الأراضي السورية.

وأشارت إلى تنفيذ 10 عمليات مشتركة مع قوات التحالف الدولي في سوريا والعراق، أسفرت عن تحييد 23 عنصرًا من عناصر التنظيم.

ووفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أكدت القيادة المركزية استمرار العمليات العسكرية لملاحقة التنظيم ومنع إعادة تمركزه، مع اتخاذ الإجراءات العسكرية والقانونية اللازمة.