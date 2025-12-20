وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى حلمي طولان ومحمود فايز وذلك أثناء تقديمه لحلقة برنامجي "الناظر" على شاشة قناة النهار.

أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لـ حلمي طولان ومحمود فايز

وقال شوبير: "ما أتمناه وأرجوه إن حالة السجال اللي وصلت لمرحلة صعبة جدا جدا، ما بين أفراد داخل منظومة اتحاد كرة القدم المصري، وأقصد بالتحديد حلمي طولان هذا المدرب القدير الذي أحترمه وأقدره واحد من أحسن المدربين في تاريخ مصر".

وأضاف :"لكن أرجوك توقف عن الكتابة أو عن الرد، لو فيه حاجة أرفعها للاتحاد المصري لكرة القدم، لإنك ما زلت عضوا في اللجنة للاتحاد المصري لكرة القدم حتى ولو تكن عضوا، لو أخطأ أحد في حقك، ارفع الأمر للاتحاد ويجيبلك حقك"

وتابع: "ومن الجانب الآخر، محمود فايز، لإن الكلام اللي يتكتب صعب جدا، وعيب يبقى موجود في وسطنا الكروي، أنا بحب محمود فايز، لكني علاقتي بحلمي طولان قوية، وأنا المعجبين بيه من أول ما كنت عيل صغير"

واختتم: "الحقيقة اللي بيحصل عبر السوشيال لا تليق والكتابات المتبادلة، أتصور أنها لا تليق بكرة القدم المصرية".

وكان حلمي طولان ومحمود فايز تبادلا الانتقادات اللاذعة على صحفات السوشيال ميديا بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب.

