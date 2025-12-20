إعلان

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الاول

كتب : أحمد الجندي

03:00 ص 20/12/2025

امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي (عربي – لغات) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026 وجاء الجدول كالتالي:

السبت 17 يناير 2026: امتحان اللغة العربية والخط ومادة التربية الدينية.

الأحد 18 يناير 2026: امتحان مادة اللغة الانجليزية امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 20 يناير 2026: امتحان اللغة الجبر والإحصاء والهندسة.

الأربعاء 21 يناير 2026: امتحان مادة العلوم ومادة التربية الفنية.

الخميس 22 يناير 2026: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

