جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الاول
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي (عربي – لغات) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.
وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026 وجاء الجدول كالتالي:
السبت 17 يناير 2026: امتحان اللغة العربية والخط ومادة التربية الدينية.
الأحد 18 يناير 2026: امتحان مادة اللغة الانجليزية امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
الثلاثاء 20 يناير 2026: امتحان اللغة الجبر والإحصاء والهندسة.
الأربعاء 21 يناير 2026: امتحان مادة العلوم ومادة التربية الفنية.
الخميس 22 يناير 2026: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
