جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الاول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي (عربي – لغات) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026 وجاء الجدول كالتالي:

السبت 17 يناير 2026: امتحان اللغة العربية والخط ومادة التربية الدينية.

الأحد 18 يناير 2026: امتحان مادة اللغة الانجليزية امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 20 يناير 2026: امتحان اللغة الجبر والإحصاء والهندسة.

الأربعاء 21 يناير 2026: امتحان مادة العلوم ومادة التربية الفنية.

الخميس 22 يناير 2026: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

