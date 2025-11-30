إعلان

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

كتبت- شيماء مرسي

04:00 م 30/11/2025

وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي مصعب العباسي خلال برنامجه "علامة استفهام" المذاع عبر فضائية "الشمس" عن سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد.

وأوضح مصعب إن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، كما أنها كانت تتبع نظاما غذائيا قاسيا.

وفي هذا الصدد، نكشف لكم هل يمكن للريجيم القاسي أن يؤدي إلى الموت؟

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج علامة استفهام، أن النظام الغذائي القاسي لا يسبب الوفاة بشكل مباشر، ولكنه قد يؤدي إلى هبوط حاد وإغماء.

وأوضح شعبان أنه يمكن إسعاف المريض في هذه الحالة من خلال تناول بعض الطعام والسوائل.

حدد عميد معهد القلب السابق الأسباب التي تسبب الموت المفاجئ:

-توقف القلب المفاجئ.

-السكتة القلبية.

-خلل كهرباء القلب.

-انكسار عضلة القلب نتيجة ضغوطات الحياة.

-جلطة في الشريان التاجي.

أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

-الدوخة أو الدوار، وفقا لـ "clevelandclinic".

-فقدان الوعي.

-صعوبة التركيز.

-عدم وضوح الرؤية.

-إحساس بوخز على البشرة.

-شحوب لون البشرة.

-برودة أصابع اليدين والقدمين.

-ألم الصدر .

-الأوردة المنتفخة.

-تسارع النبض.

-ضعف التنفس.

لينك الفيديو 2:

هبة الزياد وفاة هبة الزياد الريجيم القاسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة