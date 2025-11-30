وفاة الإعلامية هبة الزياد.. هل النظام الغذائي القاسي يؤدي إلى الموت؟

كشف الإعلامي مصعب العباسي خلال برنامجه "علامة استفهام" المذاع عبر فضائية "الشمس" عن سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد.

وأوضح مصعب إن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، كما أنها كانت تتبع نظاما غذائيا قاسيا.

وفي هذا الصدد، نكشف لكم هل يمكن للريجيم القاسي أن يؤدي إلى الموت؟

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج علامة استفهام، أن النظام الغذائي القاسي لا يسبب الوفاة بشكل مباشر، ولكنه قد يؤدي إلى هبوط حاد وإغماء.

وأوضح شعبان أنه يمكن إسعاف المريض في هذه الحالة من خلال تناول بعض الطعام والسوائل.

حدد عميد معهد القلب السابق الأسباب التي تسبب الموت المفاجئ:

-توقف القلب المفاجئ.

-السكتة القلبية.

-خلل كهرباء القلب.

-انكسار عضلة القلب نتيجة ضغوطات الحياة.

-جلطة في الشريان التاجي.

أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

-الدوخة أو الدوار، وفقا لـ "clevelandclinic".

-فقدان الوعي.

-صعوبة التركيز.

-عدم وضوح الرؤية.

-إحساس بوخز على البشرة.

-شحوب لون البشرة.

-برودة أصابع اليدين والقدمين.

-ألم الصدر .

-الأوردة المنتفخة.

-تسارع النبض.

-ضعف التنفس.

