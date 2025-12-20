إعلان

"الجزار مظلوم".. شعبة القصابين تكشف موعد ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق

كتب-عمرو صالح:

04:00 ص 20/12/2025

أسعار اللحوم

كشف سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، مفاجأة عن أسعار اللحوم خلال الفترة المقبل خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم الذي تشهد فيه اللحوم زيادة في الإقبال.

وقال سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم، أنه يتوقع ارتفاعات قليلة في الأسعار خلال شهر رمضان موضحا أن الطلب على اللحوم في رمضان يكون أعلى من الأيام الأخرى بالسنة، ولذلك قد نشهد ارتفاع بالأسعار، وأن سعر اللحوم اليوم في بعض المناطق الشعبية تكون بـ 380 جنيه.

وتابع: الحيوانات تستهلك أكل أكثر في فصل الشتاء عن الأيام العادية، "العجل بيأكل في الشتاء كتير عن الأيام الأخرى".

ولفت نائب رئيس شعبة القصابين إلى أن الجزار مظلوم، لآنه متهم طوال الوقت برفع الأسعار، على الرغم من أن 95% من العجول المذبوحة في مصر مستوردة، وأن الأعلاف التي تستخدم لأكل تلك الحيوانات معظمها مستورة بنسبة 90%.

