الدفاع المدني: استشهاد 5 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على حي التفاح بغزة

وكالات

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، انتشل 5 شهداء معظمهم أطفال من مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح قصفها الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الدفاع المدني بغزة في بيان اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين.

وأفادت قناة الجزيرة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار باتجاه منازل في حي التفاح والشجاعية بمدينة غزة.

وأكد مصادر في مستشفيات غزة، أنه استشهد نحو 400 شخصًا بنيران الاحتلال منذ دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على أشخاص اشتبهت فيهم داخل مبان غربي الخط الأصفر شمالي قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال: "نأسف لأي مساس بغير المتورطين بغزة ونعمل قدر الإمكان على تقليص الأذى الذي قد يلحق بهم".