البقوليات من الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والفوسفور والحديد وحمض الفوليك.

وكشفت تيريزا جنتيل أخصائية التغذية الأمريكية أن الفاصوليا غنية بالألياف والمغذيات الضرورية التي يجب على الأغلبية إضافتها إلى نظامهم الغذائي.

لكنها تنصح بأن تناول كوبين يوميا ليس خطوة أولى جيدة، خاصة لمن لا يتناولون كميات كبيرة من الألياف عادة، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

وقد يساعدك تناول الفاصوليا على كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، فالألياف تبطئ ارتفاع سكر الدم وتؤخر إفراغ المعدة، ما يبقيك ممتلئا لفترة أطول، وفقا لـ "فري ويل هيلث".

ونظرا لمساعدتها في تنظيم مستويات سكر الدم، فإنك لن تتعرض لانخفاضات حادة في السكر على مدار اليوم، والتي قد تكون سببا رئيسيا في تحفيز الرغبة الشديدة في تناول الحلويات أحيانا.

هل تؤثر على النوم؟

الفاصوليا تساعد على النوم والهدوء، لذا إذا كنت تشعر بالشبع، فقد تنام بشكل أفضل، وإذا كان يومك متوازنا ويتضمن الفاصوليا، فقد تشعر بالهدوء لأن سكر الدم لم يرتفع وينخفض ​​طوال اليوم.

كيف تؤثر على الأمعاء؟

تحتوي البقول الفاصوليا على ألياف، بما في ذلك السكريات قليلة التعدد، والتي يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ وتغيرات في عادات الأمعاء.

وغالباً ما يكون المصابون بمتلازمة القولون العصبي، أو داء كرون أكثر حساسية لكمية الألياف في الطعام، وسيشعرون بأعراض الجهاز الهضمي بشكل أسوأ.

ولأن الألياف لا تتحلل بشكل كامل في الأمعاء الدقيقة، لذلك تنتقل إلى الأمعاء الغليظة لتغذية بكتيريا الأمعاء. وتُخمّر بكتيريا الأمعاء هذه الألياف، ما قد يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

فإذا كنت جديداً على تناول الفاصوليا، فابدأ بربع كوب يومياً وزد الكمية كل بضعة أيام أو أسبوعياً، بحسب نصيحة أخصائية التغذية.

ومع أن هذا قد يختلف من شخص لآخر، إلا أنه في غضون أسبوعين، قد تشعر بأعراض أقل في الجهاز الهضمي، حيث يعتاد جسمك على هضم هذه الألياف.

الصوديوم في معلبات البقول

من ناحية أخرى، غالباً ما تُعبأ البقول المعلبة في سائل يحتوي على الصوديوم وبعض مركبات الألياف، لذا ينبغي الحذر من زيادة نسبة الصوديوم في الطعام وتأثيرها على ضغط الدم وعلى سلاسة الهضم، إذا تم الاعتماد على المصادر المعلبة.

هل يبلي كوبان من الفاصوليا احتياجاتي من الألياف؟

هناك أنواع عديدة من الفاصوليا، ويمكنك تحضيرها بطرق مختلفة، ولكن لا يجب الاعتماد على نوع واحد من الطعام لتلبية جميع احتياجاتك من الألياف.

نحصل على العديد من الفوائد الغذائية من تناول أطعمة متنوعة.

توفّر الفواكه والخضراوات أنواعاً مُختلفة من الألياف والعناصر الغذائية، مثل المواد الكيميائية النباتية المُضادة للسرطان والأنثوسيانين، والتي تعمل بتآزر مع الأطعمة الأخرى في نظامنا الغذائي.

لا ضرر في تناول بعض الفاصوليا يومياً، لكن التنوع يُجنّبنا الملل من وجباتنا. كما أن التنويع الجيد في الطعام فكرة جيدة دائماً.

