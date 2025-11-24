يمكن الخلط بين علامات سرطان المثانة وأعراض عدوى المسالك البولية، ويعد وجود الدم في البول العرض الأكثر شيوعا لسرطان المثانة، والذي قد يشير أيضا إلى التهاب المسالك البولية.

كما تتداخل العديد من العلامات التحذيرية الأخرى مع أعراض التهاب المسالك البولية.

وبالإضافة إلى إن الرغبة الملحة والمستمرة في التبول، مصحوبة بألم حاد ومستمر، أمر يعاني منه الكثيرون، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وهذا يعني أنه من السهل تجاهل هذه العلامة التحذيرية الصامتة لسرطان المثانة والخلط بينها وبين العدوى.

ومع ذلك، فإن الكشف المبكر عن أعراض المثانة والحصول على تشخيص سريع قد ينقذ حياة المريض.

وتشمل الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها زيادة الحاجة للتبول والشعور بالحرقان عند التبول، وكلها يمكن أن تكون أيضًا علامات على عدوى المسالك البولية.

الأعراض الأخرى لسرطان المثانة

ألم الحوض

ألم العظام

فقدان الوزن غير المقصود

تورم الساقين

وبالرغم من ذلك، يمكن أن تكون هذه الأعراض ناجمة عن التهاب المسالك البولية أو حصوات الكلى وتضخم البروستاتا.

