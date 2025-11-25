إعلان

عائلة برازيلية تتذوق أغلى بيتزا بالنمل.. فيديو يثير الدهشة

كتب - محمود عبده :

07:00 م 25/11/2025

بيتزا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر عائلة تتناول بيتزا مغطاة بالنمل داخل أحد المطاعم، في مشهد غير معتاد أثار فضول ودهشة المتابعين، وفقا لما نشره New Arab Videos.

ويشير الفيديو إلى إعجاب أفراد العائلة بطعم البيتزا، مؤكدين أن هذه الوجبة تعد من أغلى أنواع البيتزا في بعض المناطق البرازيلية، نظرا لاستخدام نوع نادر وموسمي من النمل، والذي يعد تقليديا جزءا من ثقافة بعض القبائل والسكان الأصليين.

ويؤكد خبراء التغذية أن النمل غني بالبروتين والمعادن الأساسية، ويحتوي على مضادات أكسدة ودهون صحية، إلى جانب نسب مرتفعة من الكالسيوم والحديد، مما يجعله مصدرا غذائيا ذا قيمة عالية في بعض الثقافات.

وأثار الفيديو موجة من التعليقات، حيث عبر بعض المتابعين عن صدمتهم واعتبروا الفكرة مقززة، بينما أعرب آخرون عن رغبتهم في تجربتها، خاصة بعد سماع تقييم العائلة الإيجابي للمذاق.

عائلة برازيلية أغلى بيتزا النمل

