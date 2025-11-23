5 عادات ليلية تعزز خصوبة الرجال

تلعب العادات التي يحرص عليها الرجال خلال الليل على تعزيز الخصوبة، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على أهم العادات التي يجب الحرص عليها.

وبحسب موقعي menshealth وwebmd، إليك أبرز العادات الليلة التي تعمل على تعزيز الخصوبة.

1- النوم لساعات كافية

يساعد النوم لعدد ساعات كافية من 8 إلى 9 ساعات على تنظيم هرمون الذكورة ودعم الحيوانات المنوية وتحسين حركتها، كما أن عدم أخذ قسط كافي ينتج عنه انخفاض في عدد الحيوانات المنوية.

2- عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية ليلا

تحمل الأجهزة الإلكترونية ضوء اصطناعي يخرج منها، قد يتسبب في التأثير على الساعة البيولوجية والخصوبة، لذا يفضل غلق الشاشات قبل النوم بساعتين.

3- تجنب الاستحمام بالماء الساخن

الحفاظ على درجة حرارة مناسبة للخصيتين من خلال تجنب حمامات الساونا وأحواض الاستحمام الساخنة قبل النوم لأن الحرارة المرتفعة تضر بجودة الحيوانات المنوية وحركتها.

4- تناول وجبة خفيفة صحية

يمكن تناول وجبة خفيفة قبل النوم تتضمن مكونات مفيدة مثل العسل والمكسرات، تساهم في تعزيز صحة الحيوانات المنوية وتحسين حركتها.

5- الإقلاع عن التدخين

الامتناع عن التدخين يمكن أن يحسن الخصوبة بشكل عام ويقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يلحق الضرر بخصوبة الرجال.