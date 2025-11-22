تؤدي الكلى وظائفَ كثيرة في هدوء، فهي تصفي الفضلات، وتوازن السوائل، وتنظم ضغط الدم، وغيرها، لكن في بعض الأحيان، قد تؤدي الأدوية المخصصة لمساعدتنا إلى نتائج عكسية وتؤذي هذه الأعضاء الحيوية.

بعض الأدوية قد تسبب إجهادا أو ضررًا للكلى، خاصة عند استخدامها لفترات طويلة أو دون مراقبة دقيقة، وهناك خمس فئات مميزة من الأدوية المعروفة على نطاق واسع يمكنها إلحاق الضرر بالكلى.

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية

تستخدم عادة أدوية تسكين الألم، بما في ذلك الإيبوبروفين، والنابروكسين، والديكلوفيناك، ومجموعة متنوعة من الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية، نظرًا لفعاليتها.

تخفف هذه الأدوية الشعور بعدم الراحة بشكل ملحوظ، ولكن من المهم إدراك أنها تُثبّط أيضًا تخليق البروستاجلاندين (البروستاجلاندين جزيئات أساسية تلعب دورًا مفيدًا في توسيع الأوعية الدموية داخل الكلى).

عندما ينخفض إنتاج البروستاجلاندين، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم إلى الكلى، وهو أمر مقلق بشكل خاص في الحالات التي يعاني فيها الشخص من الجفاف أو انخفاض حجم الدم، قد تؤدي هذه الحالات في النهاية إلى تلف كلوي حاد، ما يثير مشكلات صحية خطيرة.

قد يسبب الاستخدام طويل الأمد لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية تلفا مزمنا، فقد تسبب التهابا خلاليا في الكلى، أو نخرا حليميا، أو حتى تراجعًا تدريجيًا في وظائف الكلى.

المضادات الحيوية الأمينوغليكوزيدية

الأمينوغليكوزيدات هي فئة من المضادات الحيوية (مثل جنتاميسين، توبراميسين، أميكاسين) تستخدم لعلاج العدوى البكتيرية الخطيرة، تتراكم هذه الأدوية في الخلايا الأنبوبية القريبة للكلية.

ومع مرور الوقت، تنتج أنواعا تفاعلية من الأكسجين (الجذور الحرة)، ما يلحق الضرر بهذه الخلايا ويسبب نخرًا، بمجرد التوقف عن تناول الدواء، غالبًا ما تتعافى وظائف الكلى، ولكن ليس دائمًا بشكل كامل، خاصة مع الجرعات التراكمية العالية أو العلاج طويل الأمد.

تشمل العلامات المبكرة لسمية الكلى للأمينوغليكوزيد ارتفاع مستويات الكرياتينين، وانخفاض إنتاج البول، واختلال توازن الكهارل، ولهذا السبب فإن المراقبة الدقيقة ضرورية.

فانكومايسين وجليكوببتيدات أخرى

الفانكومايسين مضاد حيوي قوي يستخدم غالبا لعلاج الالتهابات البكتيرية المقاومة ولكنه ليس آمنًا: فمن المعروف أن له خطرًا على الكلى، خاصةً عند استخدامه بجرعات عالية أو مع سموم كلوية أخرى (مثل الأمينوغليكوزيدات).

في بعض الأحيان، تلعب الحالة الصحية السابقة للمريض، مثل الإنتان، دورا مهما في الحالة العامة، ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الفانكومايسين، بمفرده، قد يزيد من خطر الإصابة بتلف كلوي حاد.

عوامل الخطر: مستويات مرتفعة من الكالسيوم، والعلاج لفترات طويلة، والاستخدام المشترك لأدوية أخرى تسبب الضغط على الكلى.

عوامل التباين الإشعاعي

قد تسبب أصباغ التباين المستخدمة في التصوير (التصوير المقطعي المحوسب، تصوير الأوعية الدموية) أحيانًا اعتلال الكلية الناتج عن التباين.

يمكن لهذه العوامل أن تقلل من تدفق الدم الكلوي، وتسبب إجهادًا تأكسديا، وتسبب سمية أنبوبية مباشرة، وهذا يشكل خطورة بالغة خاصة إذا كان الشخص يعاني من ضعف وظائف الكلى أو الجفاف.

الأدوية التي تؤثر على ديناميكا الدم الكلوية (مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين مع مخاطر أخرى) مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (مثل ليزينوبريل) وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين (مثل لوسارتان)

غالبا ما تكون أدوية منقذة للحياة في حالات ارتفاع ضغط الدم وقصور القلب وأمراض الكلى، ولكن في بعض الحالات، قد تفاقم وظائف الكلى مؤقتا.

توسع هذه الأدوية الشرايين الصغيرة الصادرة (جزء من مرشح الدم في الكلى)، مما يخفض ضغط الكبيبات، في معظم الحالات، يكون ذلك مفيدا، ولكن إذا اقترن بالجفاف أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مدرات البول أو انخفاض مفاجئ في حجم الدم، فقد يسهم ذلك في حدوث تلف كلوي حاد، ورغم أن هذا النوع من التدهور يمكن عكسه في كثير من الأحيان، فإنه يتطلب مراقبة دقيقة.

