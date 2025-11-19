قد تظهر على جسمك بعض العلامات الخفية التي قد تشير إلى أن مستويات السكر في الدم لديك قد تكون خارج نطاق السيطرة حتى لو كانت نتائج الفحص تبدو طبيعية.

وكشف موقع "تايمز ناو نيوز"، عن العلامات الخفية التي تدل على ارتفاع السكر في الدم حتى إذا كانت التحاليل طبيعية.

التعب والإرهاق المستمر

الشعور بالتعب والإرهاق رغم أخذ قسط من الراحة، قد يكون ذلك علامة على ارتفاع سكر الدم.

كثرة التبول

عندما يكون سكر الدم مرتفعا قد يواجه جسمك صعوبة في استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، كما أن الجفاف الناتج عن كثرة التبول قد يؤدي أيضا إلى التعب.

الرغبة في تناول الحلويات بعد الوجبات

تعتبر علامة على اختلال كبير في مستويات السكر في الدم، كما أن الوجبات الغنية بالكربوهيدرات المكررة تسبب ارتفاع حاد في سكر الدم، مما يحفز إفراز الأنسولين، ثم يؤدي ذلك إلى اشتهاء شديد للحلويات للحصول على الطاقة السريعة.

ضباب الدماغ

من أبرز علامات ارتفاع سكر الدم، إذ يضعف ارتفاعه وانخفاضه القدرة الإدراكية على العمل بشكل سليم، نظرا لارتفاع حاجة الدماغ للطاقة.

كما إن ارتفاع سكر الدم يؤدي إلى ضبابية ذهنية وارتباك وصعوبة في التركيز وتقلبات مزاجية وصعوبة في الحفاظ على التركيز.

العطش الشديد

الشعور بالعطش غير المبرر أو الشديد قد يكون نتيجة للجفاف الذي يسببه كثرة التبول.

