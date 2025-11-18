انتشر ترند على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي يقوم من خلال المستخدمون بوضع شرائح البطاطس النيئة في الجوارب قبل النوم على أمل الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

وحققت مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصة "تيك توك" ما يصل إلى 4.2 مليون مشاهدة، حيث قال مستخدمو تيك توك أن ذلك ساعدهم على الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا، وأيضا أطفالهم شعروا بتحسن فوري بعد القيام بهذه الحيلة، وفقا لـ "independent".

ترند شرائح البطاطس النيئة

وظهر المستخدمون في الفيديوهات وهم يحملون أطباق من شرائح البطاطس ذات اللون الداكن، وعلقوا أن لونها تغير خلال الليل أثناء النوم.

وبعد ذلك، قاموا بلف الجوارب حول أقدامهم ذات النعال المملوءة بالبطاطس قبل الذهاب إلى النوم.

ويزعم المستخدمون أن شرائح البطاطس تزيل السموم من الجسم أو تسهم في إمداد الجسم بالطاقة.

لكن خبراء الصحة أوضحوا أن هذه الفكرة لا تستند على أي أساس علمي، لكنها مجرد خرافات قديمة متداولة منذ العصور الوسطى.

وأوضح طبيب العظام الهندي خسرو آبادي أن هذه الحيلة لا تفعل أي شيء لصحتك.

وأضاف: "غالبا ما تتحول الشرائح إلى اللون الأسود بين عشية وضحاها بسبب عملية كيميائية تحدث عند تعرضها للهواء، تعرف "بالأكسدة" حيث تحول الشرائح من الأبيض إلى الأسود، ويحدث هذا مع أو بدون الجورب".

وقال طبيب الأطفال الأمريكي تومي مارتن: "وضع البطاطس في الجوارب عادة لا صحة لها من الأساس ولا تغني عن زيارة الطبيب".

شرائح البطاطس تزيل السموم

وقالت خبيرة التغذية الأمريكية جين أشتون: "لا يوجد دليل علمي على أن وضع شرائح البطاطس أو أي شيء آخر على سطح القدم يمكن أن يسحب السموم من الجسم أو يعالج العدوى الفيروسية".

وتشمل العلاجات الطبية التي يمكن أن تكون فعالة في موسم البرد والإنفلونزا الترطيب والراحة وتناول العسل وفيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، يمكن أن يساعد أيضا في تقوية جهاز المناعة.