الالتهاب الرئوي عدوى خطيرة تؤدي إلى التهاب أنسجة الرئة، مما يسبب صعوبة التنفس، ومع تقلبات الطقس واقتراب فصل الشتاء وارتفاع مستويات التلوث في الهواء يجب عدم تجاهل أي علامات مبكرة للالتهاب الرئوي، لأنه قد يكون مميتا إذا ترك بدون علاج.

علامات الالتهاب الرئوي التي لا يجب تجاهلها

-صعوبة التنفس.

-عدم القدرة على التحدث.

-شحوب البشرة والشفاه أو اللسان.

-الشعور بالارتباك.

-السعال.

-ألم في الصدر ويحدث خصوصا عند التنفس أو السعال.

أسباب الالتهاب الرئوي

يتطور الالتهاب الرئوي عندما يهاجم جهاز المناعة العدوى الموجودة في الأكياس الصغيرة في الرئتين، مما يؤدي إلى تورمها وتسريب السوائل، وفقا لـ "تايمز ناو نيوز".

وتسبب العديد من البكتيريا والفيروسات والفطريات الالتهاب الرئوي، وتعد البكتيريا السبب الأكثر شيوعا لدى البالغين، بينما تعتبر الفيروسات السبب الأكثر شيوعا لدى الأطفال في سن المدرسة.

وتشمل الأمراض الشائعة التي قد تؤدي إلى الالتهاب الرئوي ما يلي:

الزكام.

فيروس كوورنا.

الإنفلونزا.

فيروس ميتاپنيومو.

داء الفيالقة.

الميكوبلازما بكتيريا الالتهاب الرئوي.

مرض المكورات الرئوية.

الفيروس المخلوي التنفسي.

هل الإلتهاب الرئوي معدي؟

الالتهاب الرئوي ليس معديا، لكن البكتيريا والفيروسات المسببة له معدية، على سبيل المثال، الإنفلونزا معدية وقد تؤدي إلى الالتهاب الرئوي، لكن معظم المصابين بالإنفلونزا لا يصابون به.

ويمكن أن تنتقل البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي، من شخص لآخر عن طريق لمس الأسطح الملوثة أو عبر انتقال الرذاذ التنفسي عبر السعال والعطس.

والالتهاب الرئوي الناتج عن الفطريات ليس معديا ولا تنتقل العدوى الفطرية من شخص لآخر مثل الفيروسات والبكتيريا.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي



-الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 65 عاما أو أقل من عامين.

-المصابين بالتليف الكيسي أو الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن وانتفاخ الرئة، أو التليف الرئوي.

-الأشخاص الذين يعانون من الخرف أو مرض باركنسون.

-المدخنين بشراهة.

-النساء الحوامل.

-الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.