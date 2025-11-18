إعلان

7 علامات غير متوقعة تكشف ضعف جهاز المناعة

كتب : أسماء مرسي

02:00 ص 18/11/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول في جسم الإنسان ضد الأمراض والعدوى، لكن أحيانا يُرسل الجسم إشارات خفية تدل على حدوث خلل في وظائفه، وفقا لموقع "webmd".

برودة اليدين والقدمين

عندما تكون الأوعية الدموية ملتهبة، تصبح أصابع اليدين والقدمين باردة، يتحول لون الجلد من الأبيض إلى الأزرق عند التعرض للبرد، ثم الأحمر عند عودة تدفق الدم.

مشكلات في الأمعاء

الإسهال المستمر لأكثر من أسبوعين، أو الإمساك الشديد، يكون مؤشرا على أن جهاز المناعة يضر بطانة الأمعاء، كما يمكن أن تكون البكتيريا أو الفيروسات سببا إضافيا.

جفاف العين

الأشخاص المصابون باضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة، غالبا ما يعانون من جفاف العين، شعور بالحرقان أو الرمل، إحمرار، أو إفرازات لزجة، وأحيانًا صعوبة في البكاء.

التعب المزمن

الشعور بالإرهاق الشديد، الذي لا يزول بالنوم، مع آلام في المفاصل والعضلات، يشير إلى ضعف في جهاز المناعة.

الصداع

في بعض الحالات، يكون الصداع مرتبطا بالتهاب الأوعية الدموية أو اضطرابات مناعية أخرى، خاصة إذا كان متكررا أو شديدا.

آلام المفاصل

التهاب بطانة المفاصل يؤدي إلى ألم، تورم، وتيبس، ويزداد سوءا في الصباح ويشمل أكثر من مفصل.

تساقط الشعر المتقطع

عندما يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر، يظهر تساقط على فروة الرأس أو الوجه أو الجسم، ويكون ذلك علامة على الثعلبة البقعية أو الذئبة.

اقرأ أيضا:

احذر تجاهلها.. 4 حقائق عن الكوليسترول وعلاقته بالقلب

5 مؤشرات بسيطة تدل على نقص الحديد في جسمك.. لا تتجاهلها

خضار يساعد على خفض الكوليسترول والسكر.. احرص على تناوله

3 عناصر غذائية تحافظ على صحة القلب

5 نصائح ذهبية تساعد على الوقاية من مرض السكري

ضعف جهاز المناعة أعراض ضعف جهاز المناعة برودة اليدين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو