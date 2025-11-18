7 علامات غير متوقعة تكشف ضعف جهاز المناعة

جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول في جسم الإنسان ضد الأمراض والعدوى، لكن أحيانا يُرسل الجسم إشارات خفية تدل على حدوث خلل في وظائفه، وفقا لموقع "webmd".

برودة اليدين والقدمين

عندما تكون الأوعية الدموية ملتهبة، تصبح أصابع اليدين والقدمين باردة، يتحول لون الجلد من الأبيض إلى الأزرق عند التعرض للبرد، ثم الأحمر عند عودة تدفق الدم.

مشكلات في الأمعاء

الإسهال المستمر لأكثر من أسبوعين، أو الإمساك الشديد، يكون مؤشرا على أن جهاز المناعة يضر بطانة الأمعاء، كما يمكن أن تكون البكتيريا أو الفيروسات سببا إضافيا.

جفاف العين

الأشخاص المصابون باضطرابات المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة، غالبا ما يعانون من جفاف العين، شعور بالحرقان أو الرمل، إحمرار، أو إفرازات لزجة، وأحيانًا صعوبة في البكاء.

التعب المزمن

الشعور بالإرهاق الشديد، الذي لا يزول بالنوم، مع آلام في المفاصل والعضلات، يشير إلى ضعف في جهاز المناعة.

الصداع

في بعض الحالات، يكون الصداع مرتبطا بالتهاب الأوعية الدموية أو اضطرابات مناعية أخرى، خاصة إذا كان متكررا أو شديدا.

آلام المفاصل

التهاب بطانة المفاصل يؤدي إلى ألم، تورم، وتيبس، ويزداد سوءا في الصباح ويشمل أكثر من مفصل.

تساقط الشعر المتقطع

عندما يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر، يظهر تساقط على فروة الرأس أو الوجه أو الجسم، ويكون ذلك علامة على الثعلبة البقعية أو الذئبة.

اقرأ أيضا:

احذر تجاهلها.. 4 حقائق عن الكوليسترول وعلاقته بالقلب

5 مؤشرات بسيطة تدل على نقص الحديد في جسمك.. لا تتجاهلها

خضار يساعد على خفض الكوليسترول والسكر.. احرص على تناوله

3 عناصر غذائية تحافظ على صحة القلب

5 نصائح ذهبية تساعد على الوقاية من مرض السكري