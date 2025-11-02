أسباب التنقيط الأنفي الخلفي.. وما علاقته برائحة الفم الكريهة؟

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم أن معظم الأشخاص يعانون من رائحة الفم الكريهة، إلا أن حل هذه المشكلة يتم من خلال خطوات بسيطة.

وتشمل هذه الحلول: الاهتمام بنظافة الفم، شرب الماء بكمية كافية والترطيب ومعالجة أمراض الأنف أو الجهاز الهضمي، والتوقف عن التدخين.

والاتصال الوثيق بين الأنف والجيوب الأنفية والحلق يعني أن المشاكل التي تنشأ في الجزء العلوي من الحلق يمكن أن تكون سببا مباشرا لظهور رائحة الفم الكريهة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد يتسبب التهاب الجيوب الأنفية في حدوث التنقيط الأنفي الخلفي، حيث يتقاطر المخاط الكثيف نحو الحلق.

ويوفر هذا المخاط غذاء مثاليا للبكتيريا، مما يؤدي إلى انبعاث الرائحة الكريهة المرتبطة بنزلات البرد والحساسية.

وفي الحالات المزمنة، قد يستمر الالتهاب لأسابيع أو حتى أشهر بعد اختفاء الأعراض الأخرى.

ويتطور غالبا بعد عدوى فيروسية مزمنة، أو عندما تُصاب الأنسجة الرقيقة المبطّنة للجيوب الأنفية بالتهاب مزمن.

وتختلف أسباب هذه الحالة من شخص لآخر، فلدى البعض تكون نتيجة للحساسية (مثل حمى القش أو حساسية عث الغبار)، بينما يعود السبب لدى آخرين إلى الزوائد الأنفية وهي نموات صغيرة تعيق تصريف المخاط أو بسبب انحراف الحاجز الأنفي الذي يمنع خروجه بشكل سليم.

كما أن احتقان الأنف البسيط يمكن أن يفاقم الوضع بإجبارك على التنفس من خلال فمك، ويجفف هذا اللعاب، الذي عادةً ما يعادل البكتيريا ويزيل الرواسب.

طرق الوقاية

يمكن أن تساعد بخاخات الأنف الملحية على إخراج المخاط، بينما قد تكون مضادات الهيستامين مفيدة إذا كانت الحساسية هي السبب.

أو عن طريق بخاخات الأنف الستيرويدية المتوفرة بوصفة طبية وبدون وصفة طبية يمكن أن تقلل الالتهاب والتورم.

كما يخفف شرب الماء جيدا من المخاط، ما يسهل التخلص منه، كما أن غسل اليدين بانتظام أو تجنب المحفزات المعروفة يمكن أن يسهم في تقليل خطر تكرار التهابات الجيوب الأنفية.

