5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري

في حين يحرص الكثيرون على تناول الطعام الصحي، قد تتسلل إلى نظامنا الغذائي اليومي بعض الأطعمة التي تبدو "بريئة" أو غير ضارة، لكنها في الحقيقة قد تلحق أضرارا بالجسم مع الوقت، خاصة عند تناولها بانتظام أو بكميات كبيرة.

ووفقا لموقع Healthline، فإن هناك بعض الأطعمة الشائعة في حياتنا اليومية والتي قد تضر بالصحة دون أن ننتبه، إما لاحتوائها على نسب عالية من السكر أو الدهون الضارة.

أطعمة يومية قد تضر صحتك

الخبز الأبيض

يعتبر من أكثر الأطعمة انتشارا على الموائد، لكنه فقير بالألياف ويصنع من دقيق مكرر يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ما قد يزيد خطر الإصابة بالسكري وزيادة الوزن.

اللحوم المصنعة

مثل اللانشون، السجق، وتحتوي على مواد حافظة ونسب عالية من الصوديوم والدهون المشبعة، وقد ربطت دراسات بينها وبين زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، خاصة سرطان القولون.

المشروبات الغازية والعصائر المعلبة

مليئة بالسكريات المضافة التي تضر بصحة الكبد وتؤثر على مستويات الأنسولين، والاستهلاك المتكرر لها يرتبط بالسمنة، وتسوس الأسنان، ومشاكل التمثيل الغذائي.

السمن النباتي الصناعي

غالبا ما تحتوي على دهون متحولة ترفع الكوليسترول الضار وتقلل الجيد، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

الزبادي المحلى بالفواكه

رغم سمعته الصحية، فإن بعض أنواعه تحتوي على كميات كبيرة من السكر والنكهات الصناعية، ما يجعله أقرب إلى "حلوى مقنعة" وليس وجبة خفيفة صحية كما يعتقد.

