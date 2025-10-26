5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

بعض المشروبات يمكن أن تسهم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر.

وكشف موقع "Very Well Health"، المشروبات التي تساعد على توازن مستويات سكر الدم.

الماء

يمكن أن يسبب الجفاف ارتفاع في مستويات السكر في الدم، وذلك لزيادة مستويات هرموني الفازوبريسين والكورتيزول اللذين يؤثران سلبا على تنظيم سكر الدم.

كما أن زيادة تناول الماء لا تقلل فقط من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، بل قد تساعد أيضا في خفض مستويات السكر لدى الأشخاص المصابين بالمرض.

الحليب

بالرغم من احتواء الحليب على الكربوهيدرات والسكريات التي قد لا تبدو مثالية لتنظيم سكر الدم، إلا أن بعض أن حليب البقر يمكن أن يسهم في خفض مستوياته.

ويعود هذا التأثير إلى دور الدهون والبروتينات الموجودة في الحليب؛ حيث تعمل هذه المكونات على إبطاء عملية إفراغ المعدة، مما يؤدي إلى تباطؤ في ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام."

الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وتقليل الالتهابات. وتلعب مركبات الكاتيكينات الطبيعية الموجودة فيه دوراً رئيسياً في تحسين حساسية الأنسولين، وبالتالي تعزيز قدرة الجسم على التحكم في سكر الدم.

الشاي الأسود

يسهم هذا الشاي الغني بـ مضادات الأكسدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، ومنع الالتهابات، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

عصير الطماطم

يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبة، كما تحتوي الطماطم على الليكوبين (مضاد للأكسدة)، والذي قد يسهم في خفض مستويات السكر.

