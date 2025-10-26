أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

أعلنت النجمة كيم كارداشيان عن إصابتها بـ تمدد الأوعية الدموية الدماغية. وفي هذا التقرير نرصد لكم الأسباب والأعراض والعلاج، وفقا لـ "هيلث داي".

أسباب تمدد الأوعية في الدماغ

تمدد الأوعية الدموية هو ضعف وتمدد في جدار الشريان يؤدي إلى تكون انتفاخ أو فقاعة.

ورغم أن هذه الحالة قد تصيب أي مكان في الجسم، إلا أن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ شائع بصورة تفوق التصور.

طريقة اكتشاف المرض

لا يعاني معظم المصابين بتمدد الأوعية الدموية من أي أعراض، ولا تتسبب الحالة في أي مشكلات وعادة ما تكتشف بالصدفة خلال فحوصات التصوير الطبي كالتصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي) التي تجرى لأغراض مختلفة.

ويشمل العلاج في كثير من الأحيان مراقبة نمو التمدد، ما لم يشكل خطراً وشيكاً أو يكون قد تمزق."

الأعراض

تدلي الجفن وتغيرات في الرؤية وضعف أو تنميل، مما قد يسبب يسبب سكتة دماغية أو تلف في الدماغ أو غيبوبة أو الوفاة.

وغالبا ما يسبب التمدد الممزق في الدماغ ما يوصف بـ "أسوأ صداع" أو "صداع الرعد".

وأوضحت مور أن موقعه في الدماغ، مساحة محدودة وثابتة، يجعل التمزق خطيراً للغاية.

عوامل الخطر وطرق الوقاية

وتشمل العوامل التي قد تضعف الشرايين وتؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية في الدماغ: ارتفاع ضغط الدم والتدخين، واضطرابات النسيج الضام مثل متلازمة مارفان.

ويمكن تقليل خطر الإصابة به بالتحكم في ضغط الدم، والإقلاع عن التدخين، والسيطرة على مرض السكري، والتخلص من الوزن.

العلاج

وفي حال اكتشاف تمدد أوعية دموية لا يشكل خطراً كبيراً، يلجأ الأطباء غالباً إلى مراقبته بفحوصات دورية للكشف عن أي نمو أو تغيرات في شكله. في المقابل، تُستخدم خيارات علاجية متعددة للتمددات الممزقة أو الشديدة الخطورة، بما في ذلك: التدخل الجراحي لتثبيت الانتفاخ وإصلاح جدار الوعاء، أو إجراء 'اللف' (Coiling) لحشو التمدد بسلك يمنع تدفق الدم، إلى جانب استخدام الدعامات الشبكية والعلاج الدوائي.

وقد تتطلب تمددات الأوعية الدموية الدماغية الكبيرة والمعقدة عملية مجازة للأوعية الدموية في الدماغ.

