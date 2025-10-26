طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

القراصيا قد تسهم في تعزيز صحة العظام وتقليل احتمال الإصابة بالهشاشة. وتعرف هشاشة العظام بأنها حالة تتناقص فيها كثافة العظام، مما يجعلها أرق وأكثر عرضة للكسور بمرور السنين، وهي حالة شائعة لدى النساء.

نظرا للدور الذي يؤديه هرمون الإستروجين في صحة العظام، تصبح النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام مع تراجع مستويات الهرمونات لديهن، وفقا لـ "سوري لايف".

وفي حين تتواجد أدوية لعلاج هذه الحالة والوقاية منها، تظل التغييرات الغذائية وتلك المتعلقة بنمط الحياة لا تقل أهمية، مع ظهور القراصيا، أو البرقوق المجفف، كخيار طبيعي واعد للمساعدة في الوقاية والعلاج."

لذا فإن تناول حصة واحدة فقط من القراصيا يومياً يمكن أن يعزز كثافة العظام ويمنع الكسور.

كما أن القراصيا يمكن أن تساعد في منع فقدان كثافة المعادن في عظام الفخذ لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وهذا مهم بشكل خاص للنساء غير القادرات على تناول الأدوية الموصوفة. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات، ولكن هذه الفاكهة قد تقلل أيضاً من خطر الإصابة بكسور الفخذ.

وتحتوي القراصيا على عدد من العناصر الغذائية الحيوية، مثل فيتامين ك والبوتاسيوم، والتي تساعد في عملية بناء العظام.

كما تقلل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في فقدان كثافة العظام.

اقرأ أيضا:

5 أنواع من التوابل تقي أمراضًا خطيرة في الجسم.. تعرف عليها

لا تتوقع.. هذا ما يشير إليه الشعور بـ"الحرقان" في القدمين ليلًا

7 علامات تكشف الفشل الكلوي المفاجئ.. لا تتجاهلها

علامات تحذيرية تكشف إصابتك بسرطان العمود والبنكرياس والطحال.. احذر تجاهلها

4 طرق لتخفيف ألم ارتجاع المريء وجدار المعدة.. لا تتجاهله