3 خطوات بسيطة تقلل احتمالية الإصابة بالسكري بنسة 50%

داء السكري من النوع الثاني يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات جسيمة مثل: فقدان البصر وتلف الكلى وأمراض اللثة وبتر القدم.

ولكن يمكن تجنب داء السكري من النوع الثاني من خلال اتباع 3 تعديلات في نمط الحياة.

3 خطوات أساسية للوقاية من مرض السكري

تناول الطعام الصحي

يجب استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بمشروبات خالية من السكر، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وتناول الكربوهيدرات الغنية بالألياف مثل المكرونة القمح الكامل بدلا من المكررة، والتقليل من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة.

زيادة النشاط البدني

ينصح بممارسة المشي السريع أو اختيار أي نشاط بدني آخر يرفع معدل ضربات القلب لـ 30 دقيقة على الأقل في كل مرة، وتكرار ذلك خمس مرات في الأسبوع."

وتجنب الجلوس الطويل وتحريك الجسم بانتظام أثناء العمل أو مشاهدة التلفاز.

الحفاظ على وزن صحي

فقدان الوزن الزائد يقلل من خطر الإصابة بالسكري بشكل ملحوظ.

نصائح أخرى

الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول.

المشي 10 دقائق بعد كل وجبة.

