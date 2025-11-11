طعام شهير يحميك من السرطان ويخفض ضغط الدم- تناوله

تتجاوز فوائد الأسماك كونها مجرد مصدر غني بأحماض أوميجا-3، لتصبح مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز صحة الإنسان بشكل شامل.

وإليك 5 فوائد صحية مذهلة لتناول الأسماك، وفقا لوكالة "فيستي رو" الروسية.

فيتامين D الطبيعي

الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل من أغنى المصادر بفيتامين D، الذي يسه++م في تقوية العظام، تعزيز المناعة، والوقاية من الاكتئاب.

بروتين عالي الجودة

يمتص الجسم بروتين السمك بنسبة تتراوح بين 95 و98%، مقارنة بـ85 إلى 90% من بروتين اللحوم، وبفضل احتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، يمثل خياراً مثالياً للرياضيين، وكبار السن، والأطفال.

الوقاية من السرطان

تحتوي الأسماك بالسلينيوم المضاد للأكسدة، الذي يقي من السرطان؛ واليود الضروري لصحة الغدة الدرقية؛ والزنك الذي يعزز المناعة والصحة الإنجابية، ما يجعلها غذاء فعالا لمناعة قوية وحياة أطول.

الكولاجين لبشرة شابة

كونها غنية بنسبة عالية من الكولاجين الطبيعي، لذا يساعد استهلاكها على تعزيز يعزز مرونة الجلد وصحة المفاصل، ويساعد على تأخير ظهور التجاعيد، مما يساهم في مظهر شبابي وحيوية مستمرة.

تنظيم ضغط الدم

تحتوي بروتينات السمك على ببتيدات تساعد على خفض ضغط الدم بطريقة تشبه تأثير بعض الأدوية، كما تقوي الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب والأوعية الدموية.

