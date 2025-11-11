طبيب يحذر من عادة شائعة أثناء النوم قد تصيبك بالخرف

حذر طبيب الأعصاب الصيني الدكتور باي بينج تشين من عادة متعلقة بالنوم قد ترفع احتمالية الإصابة بالخرف، داعيا الجميع إلى الانتباه للحفاظ على الصحة العقلية، بغض النظر عن العمر، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

الخرف وعوامل الخطر

وأشار إلى أن الخرف ليس مرضاً وحيداً، بل مجموعة من الأعراض المرتبطة بتدهور الدماغ، ويصيب غالباً من تجاوزوا 65 عاماً، مسبباً مشكلات مثل فقدان الذاكرة وتغيرات سلوكية وشخصية.

ورغم زيادة الخرف مع التقدم في السن، أشارت الدراسات إلى أن نحو 45 % من الحالات يمكن الوقاية منها بتغييرات في نمط الحياة.

السمع والنوم عامل مهم

وقال الطبيب إن العناية بالسمع من الأمور الأساسية للوقاية من الخرف، مؤكدا أن ارتداء سماعات الرأس أو الأذن أثناء النوم عادة ضارة.

وأضاف: "الأصوات العالية تلحق الضرر بخلايا الشعر في الأذن الداخلية، ما يزيد من خطر فقدان السمع والخرف مع مرور الوقت".

مخاطر سماعات الرأس أثناء النوم

وأوضح أن ارتداء السماعات لساعات طويلة يحبس الرطوبة ويزيد من احتمال الإصابة بالتهاب الأذن، كما يعطل النوم العميق وجهاز التنظيف الليلي للدماغ، المسؤول عن إزالة السموم.

فقدان السمع والخرف

أضاف أن فقدان السمع من أكثر عوامل الخطر التي يتم تجاهلها للإصابة بالخرف، حتى لو كان بسيطاً، ونصح بفحص السمع واستخدام أجهزة السمع عند الحاجة للحفاظ على نشاط الدماغ.

