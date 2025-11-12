"موجودة في تلاجتك" مشروبات تصيبك بسرطان البروستاتا

يلعب النظام الغذائي دورا هاما في الوقاية من الأمراض، ويجهل العديد من الرجال أن هناك بعض المشروبات تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا عند الإفراط في تناولها.

و بحسب ما ذكره موقع Goodrx، إليك المشروبات الممنوعة عن الرجال للحفاظ على صحة البروستاتا، تشمل ما يلي :

المشروبات السكرية

يرتفع مستضد البروستاتا النوعي PSA، الذي يعد علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا، عند تناول المشروبات المحلاة بشكل مفرط، ومنها المشروبات الغازبة ومشروبات الطاقة والعصائر المعلبة.

وتوصلت إحدى الدراسات أن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا الناتج عن الإفراط في المشروبات السكرية يزداد عند اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على سكريات مرتفعة.

الالبان كاملة الدسم

يحتوي الحليب كامل الدسم على نسبة عالية من الدهون ما يجعل العلماء يعتقدوا أنها تنشط الخلايا السرطانية على النمو، كما أن زيادة الكالسيوم عن الحد يشكل خطورة على صحة البروستاتا وفقا لبعض الدراسات.

الكحوليات

كشفت دراسة أن تناول أكثر من 14 كوب من الكحول أسبوعيا، تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وتؤثر على كفاءة العلاقة الحميمة.

