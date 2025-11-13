تنقص الوزن بنسبة 20%.. حقنة أسبوعية لعلاج السمنة

كشفت دراسة أجراها فريق من العلماء أن تلقي علاج "إيلورالينتيد" مرة أسبوعيًا تساهم في التخلص من الوزن الزائد، وذلك بنسبة 20% للحالات التي تعاني من السمنة دون الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وذلك على مدار 48 أسبوع فقط، وذلك وفقا لما ذكره موقع "مديكال إكسبريس".

وأجريت تجارب الدراسة في 46 مركزاً بالولايات المتحدة، بمشاركة 263 شخصاً أعمارهم بين 18 و75 عاماً، بمتوسط ​​عمر 49 عاماً.



ووفق "مديكال إكسبريس"، تلقى المشاركون حقن إيلورالينتيد أسبوعية تحت الجلد، مع حقن وهمية متطابقة. ورافق العلاج الدوائي استشارات حول نمط الحياة والنظام الغذائي.



طريقة عمل الحقن



وتعمل حقن "إيلورالينتيد" كمنشِّط انتقائي لمستقبلات الأميلين، والذي يفرز مع الإنسولين استجابةً للعناصر الغذائية، ويبطئ إفراغ المعدة، ويخفض مستوى الغلوكاجون، ويساعد على الشعور بالشبع.



وأظهرت جميع مجموعات إيلورالينتيد انخفاضاً في وزن الجسم مقارنةً بالعلاج الوهمي بعد 48 أسبوعاً.



خفض الوزن حسب الجرعة



وبلغ متوسط ​​نسبة التغير في وزن الجسم -9% عند جرعة 1 ملغ، و-12% عند جرعة 3 ملغ، و-18% عند جرعة 6 ملغ، و-20% عند جرعة 9 ملغ.



وحققت مجموعات الجرعات التي بلغت 9 ملغ أو وصلت إليها أكبر تأثير، حيث بلغ متوسط ​​التغير في الوزن بالكيلوغرام -21.3 كغم. وانخفض محيط الخصر بما يصل إلى 17.1 سم.

وأجريت التجارب تحت إشراف شركتي إنديفور هيلث وإيلي ليلي للأدوية.

اقرأ أيضًا:

4 أنواع للشاي تعزز صحتك طوال اليوم.. لا تفوتها



طريقة سحرية لإنقاص الوزن- تناول هذا المشروب



"في شهر التخفيضات" أبراج لديهم هوس الشراء.. هل برجك من بينهم؟



لهذا السبب لا تظهر فقاعات عند غلي الماء في الميكروويف



لماذا من المستحيل العطس أثناء النوم؟.. ما السرر؟