باسم سمرة ولميس الحديدي والسقا.. 20 صورة من تكريمات النجوم في حفل توزيع

إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض لكم أبرز لقطات نجوم الفن خلال هذه الفترة:

ياسر جلال

ظهر النجم ياسر جلال في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "كلهم بيحبوا مودي"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شكرا لرجالة مدبح بهتيم الجدعان.. مسلسل كلهم بيحبوا مودي".

لاميتا فرنجيه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجيه، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

إنجي علاء

ظهرت المؤلفة إنجي علاء بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل، إطلالة أنيقة لها ، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إنجي كيوان

الفنانة إنجي كيوان، نشرت صورة لها من حفل زفاف أحياه عمرو دياب بالأهرامات، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية فستان جريء.

يارا السكري

ظهرت الفنانة يارا السكري، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

عمرو وهبة

الفنان عمرو وهبة ظهر بصحبة عدد من أصدقائه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".