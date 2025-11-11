4 أنواع للشاي تعزز صحتك طوال اليوم.. لا تفوتها

يعتبر الشاي من المشروبات الأكثر شعبية حول العالم، وهو ليس مجرد مشروب دافئ للاستمتاع بل يرافقنا أيضا بفوائد صحية عديدة.

وتختلف أنواع الشاي حسب طريقة التحضير والمكونات، وكل نوع يقدم مجموعة من الفوائد التي يمكن أن تدعم صحتك على مدار اليوم.

وبحسب موقع Healthline، فإن تناول الشاي بشكل منتظم يمكن أن يساهم في تحسين الهضم، تعزيز الجهاز المناعي، وخفض مستويات التوتر، إضافة إلى دعم صحة القلب والدماغ.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة القوية مثل الكاتيشينات، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات.

وتناول الشاي الأخضر بانتظام قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب، كما أن بعض الدراسات تشير إلى دوره في دعم عملية الأيض وحرق الدهون، مما يجعله مثاليا لمن يسعون للتحكم بالوزن.

الشاي الأسود

يتميز الشاي الأسود بمحتواه من الكافيين ومضادات الأكسدة، ما يعزز اليقظة الذهنية ويحسن التركيز.

كما أن استهلاكه بانتظام قد يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق دعم الدورة الدموية وخفض ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد الشاي الأسود في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات الخفيفة.

شاي الزنجبيل

يحتوي شاي الزنجبيل على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات، مما يعزز المناعة ويقلل من مشاكل الالتهاب.

كما أنه يساعد في تهدئة المعدة وتخفيف الغثيان، ويستخدم تقليديا لتقليل آلام البرد والاحتقان، بالإضافة إلى دعم الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم.

شاي النعناع

يتميز شاي النعناع بخصائصه المهدئة والمريحة للجهاز الهضمي، حيث يساعد على تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم.

كما يمنح إحساسا بالانتعاش ويعمل على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر النفسي، مما يجعله خيارا ممتازا خلال فترات العمل المجهد أو بعد يوم طويل.