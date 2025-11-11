طريقة سحرية لإنقاص الوزن- تناول هذا المشروب

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، وتناوله مع العسل يعزز مضادات الأكسدة في الجسم ويساعد على تقليل الالتهاب، بل ويسهم في إنقاص الوزن أيضا.

توضح الدكتورة تريسي بريجمان، أخصائية التغذية بجامعة جورجيا، أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المضادة للالتهابات مثل الكركم والعسل يمكن أن يدعم فقدان الوزن ضمن نمط حياة صحي.

تقول بريجمان إن النظام الغذائي المضاد للالتهابات يقوم على تناول أطعمة غنية بالألياف والعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، وهو نظام يؤدي إلى خسارة الوزن عند اعتماده بدلا من النمط الغذائي الغربي القائم على اللحوم المصنعة والسكريات والدهون المشبعة.

لكنها تشير إلى أن إضافة الكركم والعسل فقط إلى نظام غذائي غير صحي مليء بالأطعمة المسببة للالتهابات لن يكون كافيا لتحقيق نتائج واضحة في فقدان الوزن.

ومن جانبها، أشارت أخصائية التغذية جوليا زومبانو من كليفلاند كلينك إلى أن الالتهاب المزمن يؤثر في الجسم كله، ويحتاج إلى خطوات مستمرة للحد منه.

وتوضح أن هذا النوع من الالتهاب قد يزيد مقاومة الأنسولين، ويحفز الشهية، ويعيق عملية حرق الدهون.

وتنصح باتباع نظام متكامل لإنقاص الوزن، يشمل تناول أطعمة مضادة للالتهابات بانتظام، والنوم الجيد، والحفاظ على نشاط بدني مستمر.

فوائد صحية أخرى

يحتوي الكركم على مركب طبيعي يُعرف بالكركمين، وهو من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على مكافحة الالتهابات، والوقاية من أمراض القلب والسرطان، بحسب بريغمان.

أما العسل، غني بمزيج من السكريات الطبيعية والأحماض الأمينية والمعادن والفيتامينات التي تمنحه خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

وتشير الأبحاث إلى أن العسل يقلل من خطر أمراض القلب، ويساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، كما يمكن أن يخفف من أعراض القلق والاكتئاب.

مع ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الكركم أو العسل، الكميات الكبيرة تسبب آثارا جانبية غير مرغوبة، الكركم يحتوي على نسب مرتفعة من الرصاص، كما يمكن أن يتداخل مع بعض أدوية السيولة ويزيد خطر تكون حصى الكلى.

وينصح الأطباء بالاعتدال في استهلاكهما، وجعلهما جزءا من نظام غذائي متوازن يقوم على التنوع، لا على الإفراط في مكونات بعينها.

