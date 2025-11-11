لماذا من المستحيل العطس أثناء النوم؟.. ما السرر؟

العطس هو رد فعل طبيعي للحفاظ على نظافة الجهاز التنفسي وطرد المهيجات، ولكن هل تساءلت يوماً لماذا من المستحيل العطس أثناء النوم العميق؟ هو ما نكشفه لكم في هذا التقرير، وفقا لـ "clevelandclinic".

هل يمكن العطس أثناء النوم؟

من المستحيل العطس أثناء النوم حتى في المراحل الأولى منه، وذلك لأن أثناء النوم يكون الجزء من الدماغ الذي يلاحظ هذه الأحاسيس نائما وخاملا أيضا.

ويحتاج العطس إلى مستوى معين من التحفيز في الدماغ (القشرة الدماغية أو جذع الدماغ).

واللافت أن هذا المستوى المطلوب من التحفيز يرتفع ليلا، مما يفسر صعوبة العطس أثناء النوم.

ما الذي يسبب العطس في الليل؟

تحفز الممرات الأنفية الدماغ لإطلاق عملية العطس عندما تحتاج إلى التخلص من أي مهيجات وتنظيف نفسها.

أسباب العطس

التهيج: هناك العديد من المهيجات التي قد تثير نوبة عطس شديدة، مثل: استنشاق الهواء الجاف، أو الفلفل، أو التعرض للتدخين السلبي، أو الروائح القوية.

العدوى: عند الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي تلتهب ممرات الأنف وتمتلئ بالاحتقان، ويعد العطس من إحدى طرق الجسم للتخلص من المخاط الزائد.

مسببات الحساسية: يستشعر الجهاز المناعي الغبار أو حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات الأليفة، ولكن يساعد العطس على طرد المادة المسببة للحساسية.

الأضواء الساطعة: يعطس بعض الأشخاص عند رؤية الشمس أو الانتقال من مكان مظلم إلى مكان ساطع أو تشغيل الأضواء في غرفة مظلمة، ويُسمى هذا رد فعل العطس الضوئي.

نصائح لتجنب الاستيقاظ بسبب العطس

-غسل الأنف للتخلص من المهيجات والإفرازات المتراكمة في الممرات الأنفية.

-استخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية مثل مضادات الهيستامين، وكورتيكوستيرويدات الأنف، وأدوية البرد.

-شرب المزيد من الماء للحفاظ على ضغط الدم ووظائف الدماغ.

-الحفاظ على نظافة غرفة النوم وترتيب السرير وتغيير الملاءات كل أسبوع.

-الاستحمام في الليل قبل النوم.