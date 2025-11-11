لهذا السبب لا تظهر فقاعات عند غلي الماء في الميكروويف

غليان الماء عملية بسيطة تخفي الكثير ورائها الكثير من الأمور، فبينما نلاحظ تشكل الفقاعات بوضوح عند تسخين الماء بالطريقة التقليدية على البوتجاز يظل الماء في كثير من الأحيان هادئا عند تسخينه باستخدام الميكروويف.

ولا يقتصر الفرق على درجة الحرارة فحسب، بل يتعلق أيضا بكيفية انتشار الحرارة وتكوين الفقاعات، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وتتشكل الفقاعات على البوتجاز بسبب وجود بقع ساخنة في قاع الإناء، حيث تجد جيوب البخار مكانا لتنمو، لكن تسخن أجهزة الميكروويف الماء بشكل أكثر توازنا وانتظاما، مما يمنع تشكل الفقاعات المرئية.

كما أن الماء المسخن في الميكروويف يمكن أن يصل إلى درجات حرارة فائقة السخونة تزيد عن 100 درجة مئوية دون أن يغلي، وذلك لعدم وجود مواقع التنوي التي تخفز تكوين فقاعات البخار في الغليان التقليدي.

كيف تتكون فقاعات الماء المغلي على البوتجاز؟

عند تسخين الماء على البوتجاز يسخن قاع الإناء أسرع بكثير من باقي السائل، وهذا التسخين غير المتساوي ينشئ ما يطلق عليه "مواقع التبلور"، وهي شوائب صغيرة أو جيوب هوائية قد تبدأ فيها الفقاعات بالتشكل.

وعندما تصل درجة الحرارة في قاع الإناء إلى نقطة الغليان، تكتسب جزيئات الماء هناك طاقة كافية للهروب إلى الهواء، مما يؤدي إلى تكوين فقاعات بخار.

وتنمو هذه الفقاعات وترتفع ثم تنفجر على السطح تنتج البخار، وتستمر العملية بإيقاع منتظم، وتظهر الفقاعات أن الماء يطلق طاقة حرارية بشكل آمن وتدريجي.

لماذا لا يغلي الماء في الميكروويف؟

تسخن أفران الميكروويف الماء بطريقة مختلفة عن المواقد، فبدلا من تسخين القاع أولا تحرك أفران الميكروويف جزيئات الماء في جميع أنحاء الكوب أو الوعاء في آن واحد.

وهذا التسخين المنتظم يعني وجود نقاط ساخنة أو أسطح خشنة أقل تحفز ظهور الفقاعات.

ولهذا السبب، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الماء إلى ما فوق درجة غليانه الطبيعية، دون أن تتشكل فقاعات، وقد يبدو هادئا تماما، لكن في الواقع قد تتجاوز 100 درجة مئوية.

وبمجرد تحريك الماء، على سبيل المثال بإضافة قهوة سريعة التحضير أو تحريكه بملعقة، يمكن أن تنطلق الحرارة المحتبسة فجأة على شكل فقاعات عنيفة أو حتى انفجار صغير.

ماذا يعني ارتفاع درجة الحرارة عند غلي الماء في الميكروويف؟

يحدث فرط التسخين عندما يسخن الماء إلى ما فوق درجة غليانه دون ظهور فقاعات ظاهرة.

ويحدث هذا لعدم وجود نقاط تبلور كافية تسمح بتكوين البخار بأمان، وبمجرد إضافة أي شيء إلى هذا الماء الهادئ، يتيح للبخار مساحة للتمدد، ويكون التفاعل فوريا، وقد ينفجر الماء أو ينسكب خارج الوعاء.

ويعد فرط التسخين أحد أكبر مخاطر تسخين الماء في الميكروويف، حيث تزيد احتمالية حدوث هذا التأثير من خلال استخدام أكواب زجاجية أو سيراميكية ناعمة، قليلة العيوب، لذلك، ينصح دائما بعدم تسخين الماء العادي لفترات طويلة في الميكروويف دون تحريك.

حتى الحركات البسيطة، كإضافة ملعقة أو كيس شاي قبل التسخين، يمكن أن تمنع حدوث غليان مفاجئ، مما يضمن استخداما أكثر أمانا ويقلل من خطر الحروق أو الحوادث في المطبخ.

كيف تؤثر الحاويات على فقاعات الماء المغلي؟

يؤدي الوعاء دورا هاما في تكون فقاعات الماء المغلي، وغالبا ما تحتوي الأواني المعدنية على خدوش صغيرة ومناطق خشنة تشكل دعامات للفقاعات.

وتسمح هذه الخدوش بتكوين جيوب البخار بسهولة، مما يساعد على غليان الماء بسلاسة.

وعلى النقيض من ذلك، غالبا ما تكون الأوعية الزجاجية أو الخزفية الآمنة للاستخدام في الميكروويف ناعمة، وهذا يصعب تكون الفقاعات لعدم وجود نقاط ضعف تسمح بتسرب البخار.

وحتى نقاء الماء يؤثر على درجة غليانه، فالماء المقطر الذي يفتقر إلى المعادن أو الشوائب الطبيعية، أكثر عرضة لفرط التسخين لاحتوائه على عدد أقل من مواقع التبلور.

نصائح السلامة لغلي الماء في الميكروويف

-تجنب تسخين الماء لفترات طويلة ومتواصلة.

-لا تستخدمي الأواني الزجاجية الناعمة تماما أو التي تم تنظيفها حديثا، لأن ذلك يزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة.

-اتركي الماء لمدة بضع ثواني قبل إزالته من الميكروويف.

-احرص دائما على إبقاء وجهك ويديك بعيدا عن فتحة الكوب فورا بعد التسخين.