للحفاظ على جودة النوم.. اتبع هذه النصائح

تناول الطعام ليلا من أكثر العادات الشائعة التي يحرص عليها العديد من الأشخاص، حيث ينتج عنها الإصابة باضطرابات في النوم وحدوث خلل في عملية التمثيل الغذائي.



لذا في السطور التالية، بحسب ما ذكرته صحيفة Times of India، إليك أهم النصائح التي تساعد على الهضم وتحسن جودة النوم.

1. تناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات

دراسات عدة أثبتت أن تأخير وجبة العشاء يرتبط بانخفاض جودة النوم وزيادة فترات الاستيقاظ ليلاً، خصوصاً لدى من يعانون انقطاع النفس النومي.



2. اختيار وجبات خفيفة وسهلة الهضم

تجنّب الأطعمة الدهنية أو الحارة قبل النوم لأنها تُبطئ تفريغ المعدة وتزيد خطر الارتجاع الحمضي، بينما تساعد الوجبات الخفيفة والمتوازنة على راحة المعدة.



3. المشي الخفيف بعد العشاء

نزهة هادئة لمدة 10–15 دقيقة بعد نحو نصف ساعة من تناول الطعام تُساعد على تحسين الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم.



4. تجنّب الاستلقاء مباشرة بعد الأكل

ينصح الخبراء بالبقاء في وضع الجلوس أو الوقوف لمدة 30–45 دقيقة على الأقل بعد العشاء، مع إمكانية رفع الرأس والجزء العلوي من الجسم إذا استلقى الشخص للراحة.



5. النوم على الجانب الأيسر

هذه الوضعية تُقلل من ارتجاع الحمض وتُحسّن التخلص منه أثناء الليل، خصوصاً عند رفع الرأس قليلاً بوسادة أو زاوية ميل بسيطة.

6. الالتزام بمواعيد ثابتة للطعام والنوم

الانتظام في مواعيد الوجبات والنوم يحافظ على إيقاع الساعة البيولوجية، مما ينعكس إيجاباً على جودة النوم وكفاءة الجهاز الهضمي.

