تحذير خطير من الجلوس لـ8 ساعات يوميا.. عادة قاتلة تهدد حياتك

حذرت دراسة حديثة من مخاطر الجلوس لفترات طويلة، مؤكدة أن البقاء في وضع الجلوس لساعات ممتدة يوميًا قد يزيد خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب بنسبة كبيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، فقد حلل باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية وكلية طب اتحاد بكين بيانات أكثر من 105 آلاف شخص من 21 دولة، يبلغ متوسط أعمارهم 50 عاما، إذ تمت متابعة حالتهم الصحية على مدار 11 عاما لتقييم تأثير الجلوس على القلب والدماغ.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في مجلة JAMA Cardiology العلمية، أن الأشخاص الذين يجلسون نحو 8 ساعات يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، كما ارتفعت احتمالات إصابتهم بفشل في القلب بنسبة 49% مقارنة بمن يجلسون نصف هذه المدة فقط.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة النشاط البدني المنتظم يمكن أن يقلل بشكل واضح من هذه المخاطر، لافتين إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أكثر من 12 ساعة أسبوعيا تقل لديهم احتمالات الوفاة إلى 17%، مقابل 50% لدى من لا تتجاوز أنشطتهم ساعتين ونصف أسبوعيا.

وفي سياق متصل، خلصت دراسة أخرى من جامعة ولاية سان دييجو الأمريكية، نشرت في دورية "جاما"، إلى أن الأنشطة اليومية الخفيفة- مثل كنس الأرضية أو غسل السيارة أو التنزه- تساهم في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بشكل ملحوظ.

وقال الدكتور ستيفن هوكر، عميد كلية الصحة والخدمات الإنسانية بجامعة سان دييجو، إن "الجلوس المفرط والنشاط البدني المنخفض يمثلان عاملين مستقلين يزيدان من خطر السكتة الدماغية"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يقضون أكثر من 13 ساعة يوميا في الجلوس ترتفع لديهم نسبة الخطر إلى 44%.

وأكد الباحثون في ختام دراستهم أن "تقليل وقت الجلوس وزيادة الحركة اليومية، حتى من خلال أنشطة بسيطة، يمكن أن يحقق فوائد صحية تماثل الإقلاع عن التدخين".

