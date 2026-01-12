كيف يؤثر تناول الفواكه على طنين الأذن؟

- د ب أ

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الإكثار من تناول الفواكه قد يقلل من احتمالات الإصابة بطنين الأذن، وهي الحالة التي يعاني فيها الشخص من سماع صوت رنين أو صفير داخل أذنه دون وجود مصدر خارجي.

الدراسة، التي نشرت في دورية علمية متخصصة، تابعت 113 ألف امرأة على مدار أربع سنوات، مع مراقبة دقيقة لعاداتهن الغذائية، بما في ذلك كمية ونوع الفواكه التي يتناولنها بانتظام.

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي كن يكثرن من تناول الفواكه كن أقل عرضة للإصابة بطنين الأذن مقارنة باللاتي يتناولن كميات أقل.

طنين الأذن مشكلة شائعة ومزعجة

طنين الأذن قد يكون مزعجا بشكل كبير، ويؤثر على النوم والتركيز وجودة الحياة، وعلى الرغم من أن العوامل المسببة له متعددة، بما في ذلك التعرض للضوضاء، الشيخوخة، أو مشاكل الدورة الدموية، إلا أن الدراسة تسلط الضوء على العادات الغذائية كعامل وقائي فعال.

كيف تساعد الفواكه على حماية الأذن؟

يشير الباحثون إلى أن الفواكه غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، مثل فيتامين C وE، التي تحمي الأوعية الدموية الدقيقة في الأذن وتدعم صحة الأعصاب السمعية، هذه العناصر تساعد على تقليل الضرر التأكسدي والالتهابات التي قد تؤدي إلى ظهور طنين الأذن أو تفاقمه.