سيدة تستوقف موكب محافظ الفيوم بـ "روشتة" علاج.. وقرار عاجل من الأنصاري

كتب - حسين فتحي:

خلال جولته الميدانية لعدد من مواقف القرى بمدينة الفيوم، استوقفت سيدة مسنة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وهي تحمل أوراقها وتشتكي معاناتها من التهاب الحصوات المرارية، وضرورة إجراء عملية عاجلة لاستئصال المرارة.

على الفور، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بمدير مستشفى جامعة الفيوم، ووجه بتيسير إجراءات العملية الجراحية للسيدة المسنة دون تأخير، كما أصدر تعليماته لمديرية التضامن الاجتماعي للقيام بعدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجاتها.

يأتي ذلك في إطار جولته الميدانية لتفقد العديد من المواقف، والوقوف على مشاكل المواطنين بشكل مباشر، بما يعكس حرص المحافظ على الاستجابة الفورية للقضايا الإنسانية والصحية في المحافظة.