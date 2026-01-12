إعلان

سيدة تستوقف موكب محافظ الفيوم بـ "روشتة" علاج.. وقرار عاجل من الأنصاري

كتب : حسين فتحي

01:32 م 12/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ الفيوم خلال جولته لمواقف القري بالمدينة
  • عرض 3 صورة
    محافظ الفيوم خلال جولته لمواقف القري بالمدينة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - حسين فتحي:

خلال جولته الميدانية لعدد من مواقف القرى بمدينة الفيوم، استوقفت سيدة مسنة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وهي تحمل أوراقها وتشتكي معاناتها من التهاب الحصوات المرارية، وضرورة إجراء عملية عاجلة لاستئصال المرارة.

على الفور، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بمدير مستشفى جامعة الفيوم، ووجه بتيسير إجراءات العملية الجراحية للسيدة المسنة دون تأخير، كما أصدر تعليماته لمديرية التضامن الاجتماعي للقيام بعدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لتلبية احتياجاتها.

يأتي ذلك في إطار جولته الميدانية لتفقد العديد من المواقف، والوقوف على مشاكل المواطنين بشكل مباشر، بما يعكس حرص المحافظ على الاستجابة الفورية للقضايا الإنسانية والصحية في المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة الفيوم أحمد الأنصاري محافظ الفيوم استئصال المرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 خطوات لاستخراج شهادة تحركات أونلاين وأنت في البيت
حوادث وقضايا

5 خطوات لاستخراج شهادة تحركات أونلاين وأنت في البيت
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
اقتصاد

عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل
أخبار البنوك

الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل
أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
زووم

أحمد زاهر يوجه رسالة لـ لابنته ليلى وعمرو وهبة بسبب "لعبة وقلبت بجد"
هل تستعد إسرائيل وحماس للعودة إلى الحرب في غزة مجددًا؟
شئون عربية و دولية

هل تستعد إسرائيل وحماس للعودة إلى الحرب في غزة مجددًا؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق