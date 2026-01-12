تحويل 50 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود بالإسكندرية

المنوفية- أحمد الباهي:

التهم حريق مفاجئ جهاز عروسة بالكامل داخل منزل أسرتها بقرية سرسنا التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، في واقعة إنسانية مؤلمة حوّلت فرحة كانت تقترب بعد سنوات من التجهيز إلى صدمة وخسارة قاسية.

اندلع الحريق، يوم السبت الماضي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، داخل شقة أسرة الحاج عصام جادو، والد العروسة، بسبب ماس كهربائي مفاجئ، بينما كانت الأسرة تستعد لإتمام تجهيزات الفرح المقرر بعد نحو 6 أشهر، عقب رحلة تجهيز استمرت قرابة 3 سنوات.

وقال جادو لمصراوي، في روايته لما جرى: "كنت راجع من شغلي الساعة 4، لقيت مراتي واقفة على الباب، سألتها مالك قالت مستنياك نشوف هناكل إيه، دخلنا الشقة وبمجرد ما فتحت الباب شفت النار والدخان، حاولت أطفي ومراتي فضلت تصوت لحد ما المطافي وصلت".

وأضاف أن الحريق تسبب في إصابته هو وزوجته بحالات اختناق، جرى نقلهما على إثرها إلى المستشفى، قبل خروجهما بعد تحسن حالتهما، ليعود ويُفاجأ بأن النيران التهمت كل محتويات الشقة بالكامل.

وأوضح والد العروسة أن الخسارة لم تقتصر على أثاث الشقة القديم، بل شملت جهاز ابنته الجديد بالكامل، قائلًا: "النار كلت العزال كله، بتاعي وبتاع بنتي، كنت مجهز لها كل حاجة من راحة وغسالة وبوتاجاز، حتى الحاجات اللي لسه في كراتينها اتحرقت، ما سابتش حاجة".

وأشار إلى أن جهاز العروسة جرى تجهيزه على مدار 3 سنوات من الشقاء والعمل، ومعظمه كان بنظام التقسيط، ما يعني التزامات مالية وديون ما زالت قائمة رغم احتراق كل شيء، مؤكدًا: "ده شقايا وشقا ولادي، كله قسط، ربنا كرمنا وجهزنا، وفي غمضة عين كل حاجة راحت".

ورغم قسوة المشهد، عبّر الحاج عصام عن شكره لله لعدم وجود أبنائه داخل الشقة وقت الحريق، مضيفًا: "الحمد لله إن العيال ماكانوش موجودين، ربنا سترها، وجت على قد كده، وربنا يعوض علينا".

وفي لفتة إنسانية، تواصل عدد من الأهالي مع الأسرة لتقديم المساندة، كما أعلنت مبادرة "حياة كريمة" تقديم دعم للأسرة في إطار المساهمة بإعادة تجهيز جهاز العروسة، لتخفيف وطأة الخسارة ومساندة الأسرة قبل موعد الفرح المنتظر.