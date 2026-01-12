رغم أن معظم حالات نزيف الأنف غالبا ما تكون بسيطة وغير مقلقة، إلا أنها لا يجب أن تحدث إذا كان الأنف سليما، بحسب الدكتورة باتريشيا لوفتس، اختصاصية الأنف والأذن والحنجرة في جامعة كاليفورنيا.

ما هو نزيف الأنف؟

يعرف طبيا باسم الرعاف، وينقسم إلى نوعين:

نزيف أمامي:

يشكل نحو 90% من الحالات.

يبدأ في منطقة ضفيرة كيسلباخ بين فتحتي الأنف، والتي تحتوي على شعيرات دموية دقيقة تعمل على تدفئة الهواء الداخل، عند تمزق هذه الشعيرات، يخرج الدم عادة من فتحة الأنف، وقد يتسرب جزء منه إلى الحلق، خاصة عند إرجاع الرأس إلى الخلف، بحسب هيلث.

نزيف خلفي:

أقل شيوعا وأكثر خطورة.

يحدث عند تمزق أوعية دموية أكبر في عمق التجويف الأنفي.

قد يتدفق الدم بغزارة إلى الحلق، مسببا خطر الاختناق، ويتطلب عناية طبية عاجلة، يظهر غالبا لدى كبار السن أو من يتناولون مميعات الدم.

ماذا تفعل عند حدوث نزيف الأنف؟

تجنب إرجاع الرأس إلى الخلف، لأنه يؤدي إلى ابتلاع الدم ويسبب الغثيان.

إمالة الرأس إلى الأمام والضغط بلطف على الأنف لعدة دقائق.

يمكن استخدام كمادات باردة على الأنف أو الرقبة لتقليص الأوعية الدموية.

بخاخات مزيلة للاحتقان قد تساعد على وقف النزيف.

ظهور خثرات دموية سميكة غالبا ما يكون دليلا على تجلط الدم بشكل طبيعي.

مراجعة الطبيب ضرورية إذا:

تكرر النزيف عدة مرات أسبوعيا.

استمر النزيف أكثر من 30 دقيقة.

أثر على الحياة اليومية.

أسباب نزيف الأنف

جفاف الأنف، خاصة في الشتاء بسبب التدفئة وانخفاض الرطوبة.

العبث بالأنف أو خدشه حتى بشكل بسيط.

الحساسية أو الالتهابات الفيروسية التي تضعف بطانة الأنف.

الجهد البدني أو التمارين التي يكون فيها الرأس منخفضاً أسفل مستوى القلب.

بعض الأدوية والمكملات مثل مميعات الدم، الأسبرين، والجنسنج والثوم والجنكو.

متى يكون نزيف الأنف مقلقا؟

النزيف المتكرر يوميا بدون سبب واضح.

قد يشير إلى مشاكل مثل:

اضطرابات تخثر الدم.

مشاكل في الكبد.

تغيّرات هرمونية أثناء الحمل.

أمراض وراثية نادرة مثل توسع الشعيرات النزفي الوراثي.

أورام أو زوائد أنفية، خصوصاً إذا كان النزيف من فتحة واحدة مع ألم، انسداد أو تغيّرات في الرؤية.

علاج نزيف الأنف عند الأطباء

يعتمد على السبب وشدة النزيف، وقد يشمل:

حشو الأنف بوسادات طبية.

كي موضع النزيف.

فحوصات دم للتحقق من فقر الدم أو اضطرابات التخثر.

تصوير بالأشعة إذا كان هناك اشتباه بوجود كتلة.