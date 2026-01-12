أعراض السكتة القلبية.. متى يجب طلب الإسعاف؟

السكتة القلبية أحد أخطر المشكلات الصحية التي تهدد الحياة بشكل مفاجئ، إذ تحدث نتيجة انقطاع تدفق الدم إلى عضلة القلب بسبب انسداد أحد الشرايين التاجية.

ومع تزايد عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، التدخين، والسمنة، أصبح الوعي بأعراضها وكيفية التعامل معها أمرا ضروريا لإنقاذ الحياة وتقليل المضاعفات.

أعراض شائعة

ألم أو ضغط في الصدر: غالبا في وسط الصدر ويستمر عدة دقائق، وقد يشعر به كثقل أو حرقان، بحسب Cleveland Clinic.

انتشار الألم: قد يمتد إلى الذراعين، الكتف، الرقبة، الفك أو أعلى البطن.

ضيق التنفس: حتى عند الراحة أو بمجهود قليل.

تعرق شديد وبارد.

غثيان أو قيء.

دوخة أو شعور بالإغماء.

إرهاق غير معتاد: خصوصا عند النساء وكبار السن.

- أعراض أقل وضوحا

ألم في الظهر أو الفك دون ألم صدري واضح.

اضطرابات هضمية أو شعور بعسر الهضم.

شعور بالقلق أو الرهبة المفاجئة.

- متى يجب طلب المساعدة الطبية فورا؟

إذا استمر الألم في الصدر مع ضيق التنفس أو تعرق أو انتشار الألم إلى الذراع أو الفك لأكثر من خمس دقائق، يجب الاتصال بالطوارئ فورا، فالتدخل السريع يمكن أن ينقذ عضلة القلب ويقلل من المضاعفات بشكل كبير.

- أسباب شائعة

تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين (تصلب الشرايين).

جلطات الدم التي تمنع تدفق الدم إلى القلب.

ارتفاع ضغط الدم أو السكري غير المتحكم فيه.

التدخين والسمنة ونمط الحياة غير الصحي.

- طرق الوقاية

اتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون المشبعة.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الامتناع عن التدخين والكحول.

متابعة ضغط الدم ومستوى السكر والكوليسترول بشكل دوري.