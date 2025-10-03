جبن بنكهة النمل.. منتج يثير الجدل

بعد مصرعها في حادث مأساوي.. من هي ملكة الجمال كسينيا ألكساندروفا؟

الباراسيتامول.. هل هو دواء آمن للحوامل بعد تصريحات ترامب؟

لن تتوقع.. هذا ما استخرجه أطباء من معدة شابة تركية (صور)

وسط المراعي الخضراء في بلدية كاكابافا البرازيلية، وداخل مزرعة بسيطة تنتج أجبانا تقليدية، ولدت فكرة خارجة عن المألوف: جبنة ممزوجة بالنمل! ما بدأ كمحاولة مبتكرة لجذب السياح، تحول إلى منتج يحصد الجوائز في المحافل الدولية، ويحدث ضجة في عالم صناعة الأجبان.

منتج غريب.. وفكرة أكثر غرابة



وقررت كاميلا ألميدا، مالكة شركة "إستانسيا سيلفانيا"، أن تبتكر منتجا يروي قصة منطقتها الريفية، فخطرت لها فكرة استخدام نمل "إيسا" القاطع للأوراق، وهو مكون استخدمه السكان الأصليون لقرون، ولقبه الكاتب الشهير مونتيرو لوباتو بـ"الكافيار البرازيلي"، وفقا لما ذكره موقع odditycentral.

وبما أن مزرعتها متخصصة في إنتاج الجبن، جمعت ألميدا بين تراث الطهي المحلي وصناعتها، فصنعت جبنة فاخرة تضاف إليها كميات مدروسة من نمل إيسا المحمص أثناء مرحلة التشكيل.

من نكهة محلية إلى اعتراف دولي



في عام 2021، قدمت ألميدا منتجها الجديد، الذي حمل اسم "تايادا سيلفانيا"، في معرض الجبن العالمي بمدينة تور الفرنسية، حيث حصد الميدالية البرونزية وسط منافسة شرسة.

وتوالت الدعوات بعدها لعرض الجبن في أبرز الفعاليات، من باريس إلى مهرجانات الأجبان في أمريكا الجنوبية.

قالت ألميدا لصحيفة غلوبو:"تحميص النمل ودمجه أثناء تشكيل الجبن كان تحديا تقنيا، لكنه ضروري لتحقيق التوازن في النكهة والملمس".

نكهة غير مسبوقة وسعر مميز



جبنة تايادا سيلفانيا مصنوعة من حليب أبقار GIR الخام من فئة A2، والتي تربى في مراعي مفتوحة، وتخلط بحبات نمل إيسا المحمصة بعناية.

وحسب وصفهم للمنتج، النكهة معقدة ومذهلة: حلاوة خفيفة، لمسة من اللوز والكستناء، ورائحة الشمر، مع قرمشة مفاجئة من النمل.

يباع الكيلوجرام الواحد بسعر 200 ريال برازيلي، أي ما يعادل نحو 38 دولارا أمريكيا، ويعد منتجا فاخرا يلقى رواجا في المطاعم الراقية ومحلات الأغذية المتخصصة.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول