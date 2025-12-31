جهود بارزة لمصر في مجال استرداد الآثار المهربة خلال 2025

حققت مصر نجاحات كبيرة في استرداد آثارها المهربة، خلال عام 2025، وذلك استمرارا لما قامت به من جهود خلال الأعوام الماضية تكللت بالنجاح في استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية تم تهريبها للخارج.

مصر تستعيد 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في 13 مايو 2025، استعادة 25 قطعة أثرية من نيويورك بالتعاون مع القنصلية المصرية ومكتب المدعي العام الأمريكي والأجهزة الأمنية، ضمن جهود مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وتضم المجموعة أغطية توابيت خشبية ومذهبة من عصر الأسرات، لوحات مومياوات الفيوم، وقطع حجرية وحلي ومجسمات صغيرة، بالإضافة إلى أجزاء من معبد يُعتقد أنه للملكة حتشبسوت.

مصر تستعيد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا

استعادت مصر في 10 أغسطس 2025، 13 قطعة أثرية كانت قد خرجت بطرق غير مشروعة إلى المملكة المتحدة وألمانيا، في إطار جهود الدولة لحماية تراثها الحضاري، بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع السلطات البريطانية والألمانية.

وتضمنت القطع المستردة من بريطانيا لوحات وتمائم وأوانٍ جنائزية تعود إلى الدولة الحديثة والأسرة الثامنة عشرة، بينما شملت القطع من ألمانيا جمجمة ويد من مومياء وتميمة علامة العنخ.

وتم إيداع القطع بالمتحف المصري بالتحرير تمهيدًا للترميم والعرض ضمن معرض خاص للقطع الأثرية المستردة حديثًا.

مصر تستعيد سبع قطع أثرية من العصور القديمة

استلمت وزارة السياحة والآثار المصرية في 29 مايو 2025 سبع قطع أثرية من العصور القديمة، بعد أن قامت السلطات الفرنسية بضبطها في يناير الماضي، وتسليمها إلى السفارة المصرية في باريس تمهيدًا لإعادتها إلى الوطن.

وتشمل المجموعة المستردة تمثال خشبي للمعبود أنوبيس في هيئة ابن آوى، تابوت نذري، كفين من الخشب، تمثال فخاري لشخص، وثلاث لفائف صغيرة من البردي.

استرداد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية

كما أعلنت الوزارة في شهر نوفمبر الماضي استرداد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.

وذكرت وزارة السياحة والآثار في بيان، أنّ لجنة أثريّة من المجلس الأعلى للآثار المصرية تسلّمت هذه القطع لإيداعها في المتحف المصري بالتحرير، تمهيدًا لترميمها وعرضها بالمتحف وفقا لسيناريو العرض الخاص به.

وذكر شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردّة والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية في المجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة شملت ثلاث مجموعات رئيسية. تضمنت المجموعة الأولى 11 قطعة أثرية سلّمها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، من بينها قناع مومياء لشاب من العصر الروماني، وإناء على هيئة المعبود "بس"، ولوحة جنائزية من الحجر الجيري تعود للعصر الروماني.

أما المجموعة الثانية، فقد سلّمها متحف المتروبوليتان للفنون إلى القنصلية المصرية في نيويورك كمبادرة منه، فتضمنت 24 مخطوطاً نادراً تحتوي على كتابات باللغتين القبطية والسريانية.

وبالنسبة للمجموعة الثالثة، فتتكون من لوحة جصية ملونة من عصر الأسرة 18، جرت مصادرتها من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك بعد ثبوت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.