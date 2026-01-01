إعلان

مسؤولين أمريكيين: أوكرانيا لم تستهدف بوتين أو أحد مقار إقامته

كتب-عبدالله محمود:

12:44 ص 01/01/2026

فلاديمير بوتين

نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، بأن أوكرانيا لم تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو أحد مقار إقامته.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن هذا الاستنتاج يدعمه تقييم لسي آي أيه لم يرصد أي محاولة لاستهداف بوتين.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن أوكرانيا حاولت ضرب هدف عسكري بمنطقة مقر إقامة بوتين الريفي دون الاقتراب منه.

وفي وقت سابق، أتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الإثنين الماضي، أوكرانيا بشن هجوما بـ91 طائرة مسيرة على مقر إقامة الرئيس بوتين في نوفغورود.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة المقر الرئاسي وتم إسقاط جميع مسيرتها، مؤكدًا أن روسيا لن تتغاضى عن الهجوم الأوكراني.

ومن جانبه، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاتهامات الروسية بشأن الهجوم على مقر بوتين.

واتهم زيلينسكي، روسيا بأنها تريد تقويض التقدم في محادثات السلام بين أوكرانيا وأمريكا، مؤكدًا أن موسكو تجهز لضرب المباني الحكومية في كييف.

