الاتحاد الأوروبي: نجدد التزامنا بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه

دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إلى خفض التصعيد وتجنب الخطوات التي تهدد بشكل أكبر استقرار اليمن والمنطقة.

وقال متحدث الاتحاد الأوروبي، خلال تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة في اليمن تهدد بجلب مخاطر جديدة إلى منطقة الخليج.

وأكد المتحدث، أن الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.