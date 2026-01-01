مدير أمن أسيوط يتفقد تأمين الكنائس استعدادًا لاحتفالات الكريسماس (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على خدمات تأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وخلال الجولة، شدد مدير الأمن على الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية بضرورة اليقظة التامة أثناء أداء المهام، وتوسيع دائرة الاشتباه، وتحقيق أعلى درجات التأمين. كما وجه بفحص المترددين على الكنائس عبر البوابات الإلكترونية، وعدم السماح بمرور أي شخص إلا بعد التحقق من هويته الشخصية، تنفيذًا للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات، خاصة بمحيط الكنائس والأبراشيات، إلى جانب تمشيط المناطق المحيطة وتكثيف الإجراءات الوقائية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الدولة على توفير أجواء آمنة ومستقرة خلال الاحتفالات الدينية، بما يعكس روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.

وفي السياق ذاته، أنهت كنائس أسيوط بمختلف الطوائف استعداداتها لاستقبال احتفالات رأس السنة والميلاد المجيد، حيث زُينت المداخل والمخارج بأشجار الكريسماس ومجسمات "بابا نويل"، إضافة إلى تعليق الزينات وإقامة مجسمات المغارة التي شهدت ميلاد السيد المسيح، ووضع تماثيل للرعاة والمجوس الذين قدموا الهدايا للطفل يسوع يوم الميلاد.