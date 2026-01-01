إعلان

مدير أمن أسيوط يتفقد تأمين الكنائس استعدادًا لاحتفالات الكريسماس (صور)

كتب : محمود عجمي

12:30 ص 01/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات رأس السنة (7)
  • عرض 9 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات رأس السنة (9)
  • عرض 9 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات رأس السنة (5)
  • عرض 9 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات رأس السنة (6)
  • عرض 9 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات رأس السنة (3)
  • عرض 9 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات رأس السنة (4)
  • عرض 9 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات رأس السنة (8)
  • عرض 9 صورة
    مدير أمن أسيوط يتفقد خدمات تأمين الكنائس خلال احتفالات رأس السنة (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على خدمات تأمين الكنائس ودور العبادة المسيحية بالمحافظة، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وخلال الجولة، شدد مدير الأمن على الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية بضرورة اليقظة التامة أثناء أداء المهام، وتوسيع دائرة الاشتباه، وتحقيق أعلى درجات التأمين. كما وجه بفحص المترددين على الكنائس عبر البوابات الإلكترونية، وعدم السماح بمرور أي شخص إلا بعد التحقق من هويته الشخصية، تنفيذًا للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات، خاصة بمحيط الكنائس والأبراشيات، إلى جانب تمشيط المناطق المحيطة وتكثيف الإجراءات الوقائية.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الدولة على توفير أجواء آمنة ومستقرة خلال الاحتفالات الدينية، بما يعكس روح الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن.

وفي السياق ذاته، أنهت كنائس أسيوط بمختلف الطوائف استعداداتها لاستقبال احتفالات رأس السنة والميلاد المجيد، حيث زُينت المداخل والمخارج بأشجار الكريسماس ومجسمات "بابا نويل"، إضافة إلى تعليق الزينات وإقامة مجسمات المغارة التي شهدت ميلاد السيد المسيح، ووضع تماثيل للرعاة والمجوس الذين قدموا الهدايا للطفل يسوع يوم الميلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدير أمن أسيوط تأمين الكنائس احتفالات رأس السنة الميلادية اللواء وائل نصار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"