8 طرق للوقاية من البرد والإنفلونزا هذا الخريف.. لا تفوتك

مع حلول فصل الخريف وتقلبات الطقس المصاحبة له، يصبح الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا نتيجة ضعف جهاز المناعة وانتشار العدوى في الأماكن المغلقة والمزدحمة.

ولتفادي الإصابة، يوصي الأطباء باتباع مجموعة من العادات اليومية الوقائية، بحسب ما أورد موقع NDTV.

فيما يلي أبرز 8 استراتيجيات للوقاية من نزلات البرد:

مارس الرياضة بانتظام

التمارين اليومية تساعد على تحسين الدورة الدموية وتنشيط جهاز المناعة، ما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى، وخصص 30 دقيقة على الأقل للنشاط البدني أغلب أيام الأسبوع.

حافظ على نظافة محيطك

قم بتعقيم الأسطح التي تلامسها باستمرار، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة، لتقليل انتشار الفيروسات داخل المنزل أو مكان العمل.

تجنب الاقتراب من المرضى

حاول تقليل الاختلاط المباشر مع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد، لأن الفيروسات تنتقل بسهولة عن طريق الرذاذ أثناء السعال أو العطس.

ارتد ملابس مناسبة

اختر ملابس متعددة الطبقات لمواجهة تغيرات الحرارة السريعة، وارتد ملابس دافئة عند الخروج، ثم خففها تدريجيا عند الدخول إلى أماكن دافئة.

حافظ على رطوبة جسمك

اشرب كميات كافية من الماء يوميا حتى في الجو البارد، فالجفاف يضعف الدفاعات المناعية ويؤثر على صحة الأغشية المخاطية.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان