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الكيلو بـ 6 جنيهات.. طعام يقوي قلبك ويحارب الكوليسترول وأمراض الكلي

01:30 م الأحد 19 يناير 2025

الكيلو بـ 6 جنيهات.. طعام يقوي قلبك ويحارب الكوليس

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كتبت- نرمين ضيف الله:

الخيار من الخضروات الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن.

وتناول هذا النوع من الخضار بشكل يومي على الريق يحسن من وظائف الجسم، خصوصا صحة القلب والكلى.

وقالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الخيار غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية والجسم من الأمراض.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنّ الخيار يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، بالتالي يساعد على طرد سموم الجسم ويحمي الكلى من التلف.

وأكدت أن الخيار غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تعمل على امتصاص الكوليسترول الضار، وكذلك تحسن من الجهاز الهضمي.

وقدمت عدة فوائد أخرى للخيار تتمثل فيما يلي:

الوقاية من الحصوات.

حماية القلب.

الوقاية من الجفاف.

ترطيب الجسم.

تقليل التجاعيد.

التحكم في الوزن.

وبحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزاء، فإن كيلو الخيار البلدي يتراوح سعره في سوق العبور للجملة ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

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الخيار فوائد الخيار الخيار والقلب
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