هل تفضل الخبز البايت أم الطازج؟.. اعرف تأثيرهما على صحتك

كتبت- أسماء العمدة:

الخبز البايت هو الذي فقد جزءًا من رطوبته وأصبح أكثر صلابة وجفافًا نتيجة تعرضه للهواء، وتُعرف هذه العملية بـ"تصلب الخبز".

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الخبز فاسد أو غير صالح للأكل، بل هو تغير فيزيائي في تركيبه.

وبحسب الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، فإن الخبز يفقد جزءًا من رطوبته، ما يجعله جافًا وصلبًا، إذ تتغير تركيب النشا في الخبز، وتتحول جزيئات النشا المتبلورة إلى شكل أكثر تنظيمًا، ما يُؤدي إلى تصلبه.

وأكد "القيعي" أنّ الخبز البايت يُعتبر أسهل في الهضم من الخبز الطازج، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم أو الحموضة، وذلك لأن عملية التصلب تُساعد على تكسير بعض الكربوهيدرات المعقدة في الخبز، ما يُسهل على الجسم هضمها.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية لـ"مصراوي" أنّ مؤشر نسبة السكر في الدم يُشير إلى مدى سرعة رفع الطعام لمستوى السكر في الدم، ويُعتبر الخبز البايت أقل في مؤشر نسبة السكر في الدم من الخبز الطازج، ما يعني أنه يرفع مستوى السكر في الدم بشكل أبطأ وأكثر تدريجيًا، وهذا مفيد بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري أو مقاومة الأنسولين.

وتابع قائلاً: "يمكن أن يساعد الخبز البايت على الشعور بالشبع لفترة أطول مقارنة بالخبز الطازج، وذلك بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، ما يُساعد في التحكم في الشهية والوزن".

تأثير أقل على حموضة المعدة

وأشار "القيعي" إلى أن الخبز البايت يُعتبر أقل حمضية من الخبز الطازج، ما يُقلل من احتمالية الإصابة بالحموضة أو حرقة المعدة.

احتمالية فقدان بعض العناصر الغذائية

ويفقد الخبز البايت جزءًا بسيطًا من بعض الفيتامينات والمعادن القابلة للذوبان في الماء، ولكن بكميات قليلة جدًا لا تُعتبر ذات أهمية كبيرة من الناحية التغذوية.

متى يكون الخبز البايت غير صالح للأكل؟

ظهور العفن

إذا ظهر العفن على الخبز، يجب التخلص منه فورًا وعدم تناوله.

الرائحة الكريهة

إذا كانت رائحة الخبز كريهة أو مختلفة عن المعتاد، يجب عدم تناوله.

الملمس اللزج

إذا أصبح ملمس الخبز لزجًا، يجب عدم تناوله.

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