تحذير من مخاطر المدفأة الكهربائية.. 5 أشياء تحدث لجسمك

كتبت- آلاء نبيل:

عادة ما يستخدم الأشخاص المدفأة الكهربائية خلال فصل الشتاء لتساعدهم على الشعور بالدفء ومحاربة انخفاض درجة الحرارة، ولكن يجهل البعض مخاطرها على صحة الجسم.

وبحسب ما ذكره موقع "NDTV"، إليك مخاطر المدفأة الكهربائية على صحة الجسم، وتتمثل فيما يلي:

1- الإصابة بالجفاف

تؤدي أجهزة التدفئة إلى جفاف الهواء، ما ينتج عنه خطر الإصابة بجفاف الجلد والعينين والحلق، وبالتالي يتسبب ذلك في مشاكل بالجهاز التنفسي، مثل احتقان الأنف وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى.

2- التسمم بأول أكسيد الكربون

إذا لم يتم صيانة المدفأة الكهربائية بشكل صحيح أو إذا كانت تحتوي على عيوب، فقد ينتج عنها غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم الرائحة واللون، ويؤدي استنشاقه إلى دخوله الجسم بمستويات عالية، ما يسبب التسمم به، ويظهر أعراض مثل الصداع، الدوار، والغثيان، وقد يكون مميتًا في الحالات القصوى.

3- ارتفاع درجة الحرارة

يمكن أن تتسبب المدفأة في تسخين الغرفة بشكل زائد، ما يشكل خطر اشتعال حريق، وقد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث، تلف الممتلكات، وإصابات خطيرة.

4- الحساسية والربو

يمكن أن تثير المدفأة جزيئات الغبار ووبر الحيوانات الأليفة ومسببات الحساسية الأخرى الموجودة في البيئة، ما يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل تحسسية وتفاقم أعراض الربو لدى الأفراد الذين يعانون من الحساسية.

5- تهيّج الجلد والعينين

يؤدي التعرض الطويل للهواء الجاف والدافئ الناتج عن أجهزة التدفئة إلى تهيج العينين والجلد، ما يتسبب في احمرار وحكة وعدم الشعور بالراحة.

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