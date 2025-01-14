أعراض غير متوقعة لقرحة المعدة.. و4 أطعمة تزيد الأمور سوءا

كتبت- نرمين ضيف الله:

قرحة المعدة هي مرض شائع قد يكون مصحوبًا بأعراض غير متوقعة، وله عدة أسباب مختلفة، منها تناول الكثير من الأدوية أو اتباع نظام غذائي غير صحي.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكر بمستشفى قويسنا المركزي، إنّ ألم البطن غالبًا ما يكون حارقًا ومستمرًا، ويتحسن بعد تناول الطعام أو مضادات الحموضة.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن من الأعراض الشائعة لقرحة المعدة ما يلي:

حرقة المعدة.

الشعور بحرقان في الصدر.

الشعور بحرقان في الحلق.

الشعور بالانتفاخ.

فقدان الشهية.

وأوضح أن من الأعراض غير المتوقعة ما يلي:

الشعور بالتعب والإرهاق.

فقدان الوزن غير المبرر.

حموضة المعدة المستمرة.

صعوبة البلع.

براز أسود ودموي.

الأطعمة التي يجب تجنبها

وأشار إلى أن هناك أطعمة يجب تجنبها لأنها تفاقم مشكلة قرحة المعدة وتزيد الأمور سوءًا، وتتمثل فيما يلي:

الأطعمة الحارة والتوابل.

الأطعمة المصنعة.

الأطعمة الدهنية.

الأطعمة المقلية.

ونصح باستشارة الطبيب إذا ظهرت أي من تلك الأعراض، وعمل كافة الفحوصات مثل منظار المعدة.







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